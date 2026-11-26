Nur noch bis Weihnachten durchhalten, und dann kann ich mich erholen: Ist das dieser Tage auch Ihr Mantra? Eine Psychologin erklärt, warum der Plan nicht aufgeht und was stattdessen hilft.

Oberderdingen (dpa/tmn) – Sie erledigen fleißig Ihre To-dos, hetzen von Deadline zu Deadline und haken Aufgaben im Akkord ab – immer mit einem Gedanken im Hinterkopf, der täglich lauter wird: Nur noch bis Weihnachten durchhalten, dann kann ich mich erholen!

Die Psychologin Katharina Piekorz hört diesen Satz vor Weihnachten häufig in Beratungen ihrer Onlinepraxis, besonders von beruflichen Leistungsträgern. Für sie ist er oft ein Warnsignal: Wer so spricht, sei meist geübt darin, Erholung und eigene Bedürfnisse aufzuschieben. «Was nach Disziplin klingt, ist eigentlich eher eine Vermeidung», so die Psychologin.

Riskant ist diese Haltung Piekorz zufolge, wenn Erholung und eigene Bedürfnisse immer wieder aufgeschoben werden. Wer immer weiter durchhalten will, läuft Gefahr, Warnzeichen wie Schlafprobleme, Gereiztheit oder emotionalen Rückzug zu übergehen. «Das Problem wird also vertagt und nicht gelöst.»

Aus einem Ausnahmezustand kann dann schnell ein Dauerzustand werden: Auf «bis Weihnachten» folge «bis Ostern», «bis zum Sommer» oder «bis zum nächsten Quartal», sagt Piekorz.

Verschieben sei dabei nicht immer falsch. Gerade vor Weihnachten ballen sich bei vielen die privaten und beruflichen Verpflichtungen: «Wer gerade einen Sturm oder eine Stressspitze aushält, darf Themen vertagen. Es sollte bloß nicht zur Dauerstrategie werden», so Piekorz.

Die gesamte Erholung im Weihnachtsurlaub nachholen zu wollen, klappt meist ohnehin nicht. «Wer bis Weihnachten unter Stress steht, kommt am 24. Dezember nicht auf Knopfdruck runter, nur weil Urlaub im Kalender steht.»

Welche Schritte jetzt wichtig sind

Aber was können Berufstätige tun, damit der Weihnachtsurlaub möglichst erholsam wird? Erste kleine Veränderungen lassen sich jetzt anstoßen. Die Psychologin rät zu konkreten Schritten:

Erholung in kleine Alltagsportionen aufteilen: Im vorweihnachtlichen Trubel anhalten, das Tempo verlangsamen und Erholung wie ein To-do einplanen – dafür rät Piekorz, konkret festzulegen, wann, wo und wie das gelingt. Das sei besser, als auf die «große Erholungsrettung» im Weihnachtsurlaub zu hoffen. Offene Arbeitsthemen notieren: Piekorz empfiehlt, an den letzten Arbeitstagen vor Weihnachten für jedes offene To-do festzuhalten, wann, wo und wie es im Januar weitergeht. Das könne verhindern, dass unerledigte Themen im Kopf weiterarbeiten und besonders präsent bleiben – ein bekanntes psychologisches Phänomen, der sogenannte Zeigarnik-Effekt. Erreichbarkeit zeitlich begrenzen: Bei Bedarf seien feste Zeitfenster im Weihnachtsurlaub hilfreich, so Piekorz. «Für Menschen, die beruflich stark eingebunden sind, ist alles andere oft unrealistisch», sagt die Psychologin. Am besten würden diese Zeiten mit Kolleginnen, Mitarbeitenden und der Familie abgestimmt. Freie Zeit blocken: Oft sind wir auch privat durchgetaktet – gerade an den Feiertagen. Piekorz rät für echte Erholung, Raum für unverplante Zeit allein oder mit der Familie zu lassen.

Wie Sie langfristig an inneren Antreibern arbeiten

Wer dauerhaft aus dem Hamsterrad aussteigen will, braucht laut Piekorz mehr Tiefgang. Viele trügen innere Antreiber seit der Kindheit in sich, etwa «Erst die Arbeit, dann das Vergnügen» oder «Du musst alles perfekt machen».

«Mit solchen inneren Antreibern wird Erholung irgendwann zur Belohnung, anstatt zur Voraussetzung», sagt die Psychologin. Dann finde man immer noch etwas, das vorher erledigt sein müsse. Erholung gelte dann oft nur als «Nice to have», dabei sei sie eine Grundvoraussetzung für nachhaltige Leistungsfähigkeit und psychische Gesundheit.

Hilfreich sei ein fester Stichtag für eine ehrliche Bilanz – am besten im Austausch mit einem Sparringspartner, etwa einer Vertrauensperson, so Piekorz. Berufstätige können sich dabei fragen: Wo stehe ich gerade? Warum bin ich so getrieben? Was kommt von außen, was kommt von mir selbst?