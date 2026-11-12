Wir alle vollbringen Großes auf der Toilette. Wann sitzt man zu lang? Was hilft, wenn ich dolle pressen muss? Wie sollte das, was in die Kloschüssel plumpst, nicht aussehen? Nachgefragt bei Experten.

Bonn/Ludwigsburg (dpa/tmn) – Na, auf dem Klo auch schon mal überlegt, welche Mahlzeit da effektvoll ins Wasser geplumpst ist? Manchmal verrät sich der Stuhl selbst: Ist er rötlich verfärbt und gab es vorgestern Rote-Bete-Risotto, ist der Fall klar. Ähnlich, wenn die unverdaulichen Hüllen von Maiskörnern hervorblitzen.

Übrigens: Dass Mahlzeiten drei Tage, manchmal länger, in uns unterwegs sind, ist ganz normal, wie die Gastroenterologin Prof. Birgit Terjung sagt. Und vieles andere auch. Sechs Fragen und Antworten rund um eine der normalsten Sachen der Welt (auch wenn sie hinter verschlossenen Türen passiert).

1. Ist es normal, wenn ich nicht jeden Tag Stuhlgang habe?

Einmal am Tag groß aufs Klo? So dürften viele Menschen aus dem Bauch heraus einen normalen Stuhlgang definieren. Die Medizin ist großzügiger. «Es ist normal, wenn Sie bis zu dreimal am Tag Stuhlgang haben – aber auch, wenn das nur alle drei bis vier Tage einmal der Fall ist», sagt Birgit Terjung. Sie ist Mediensprecherin der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie, Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten (DGVS).

Wie lange unser Essen für seine Reise durch den Verdauungstrakt braucht, hängt unter anderem davon ab, wie schnell Nervenfasern unseren Darm bewegen. Das können wir nicht beeinflussen. Unsere Ernährung hingegen schon. «Wer wenig Ballaststoffe isst, wenig trinkt und sich wenig bewegt, hat häufig einen selteneren und härteren Stuhlgang», so Terjung.

Unter diesen Bedingungen verweilt der Stuhl nämlich länger im Dickdarm, der letzten Station des Magen-Darm-Trakts. Er heißt nicht nur so, weil er einen größeren Durchmesser als der Dünndarm hat, sondern auch, weil er den flüssig ankommenden Nahrungsbrei eindickt. Je länger der Stuhl dort bleibt, desto mehr Wasser muss er hergeben.

«Dann haben wir nicht die berühmte, glatte Wurst, sondern häufig so kleine, feste Hasenköttelchen», beschreibt die Gastroenterologin. Übrigens: Die Bristol-Stuhlformen-Skala unterscheidet sieben Arten von Stuhlkonsistenzen – von kleinen, harten Kügelchen (Verstopfung) bis komplett flüssig (Durchfall).

Wer dem Team «Hasenköttelchen» angehört, kann es mit mehr Ballaststoffen in der Ernährung probieren – etwa aus Hülsenfrüchten, Flohsamenschalen, Vollkorngetreide, Obst und Trockenfrüchten. Wichtig dabei: viel trinken.

2. Wie viele Minuten sollte ich maximal auf dem Klo verbringen?

Nachrichten beantworten, über den großen Fragen des Lebens grübeln: Mancher Klogang ist eine längere Sitzung. Ewigkeiten sollte man aber nicht mit dem Po auf der Klobrille verbringen. Denn beim Sitzen darauf füllen sich die Gefäße im Becken mit Flüssigkeit. Das kann vergrößerte Hämorrhoiden begünstigen, die Beschwerden wie Schmerzen, Jucken und Blutungen mit sich bringen können.

«Zu lange ist sicherlich alles, was über 10 Minuten geht», nennt Birgit Terjung eine Faustregel. «Optimalerweise verbringt man maximal drei bis fünf Minuten auf der Toilette.» In der Zeit kommt nichts? Dann rät die Ärztin, das stille Örtchen zu verlassen – und es später erneut zu versuchen. «Dann ist der Enddarm, genauer gesagt: die Rektumampulle dort, nicht ausreichend gefüllt – man muss ihr noch etwas Zeit geben.»

Zu lange auf der Toilette zu sitzen, kann übrigens auch den Beckenboden belasten, also die Platte aus Muskeln und Bindegewebe, die das Becken nach unten abschließt. «Es gibt Menschen, die ein lockereres Bindegewebe haben, bei ihnen ist das Risiko dafür größer», sagt Prof. Thomas Schiedeck, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Koloproktologie.

3. Ich muss immer so doll pressen. Was kann ich tun?

Im Idealfall sollte ein maximal leichtes Pressen genügen, damit der Stuhlgang vom Enddarm – dem letzten Teil des Dickdarms – in die Toilette flutscht. Was dem Proktologen Thomas Schiedeck zufolge aber gar nicht so wenige tun: sofort wie wild lospressen. «Vorher sollte man unbedingt einmal den Schließmuskel und den Beckenboden entspannen. Presst man gegen den geschlossenen Schließmuskel, erhöht sich das Risiko für die Entstehung von Hämorrhoiden.»

Also: Einmal kurz «untenrum» loslassen, ehe es losgeht. «Das klingt sehr trivial. Manche Menschen haben das aber im Laufe ihres Lebens verlernt und müssen sich das wieder antrainieren», sagt der Mediziner.

4. Rutscht die Wurst besser, wenn ich meine Füße auf einen kleinen Hocker stelle?

Man kann es probieren. Ob so ein Klohocker hilft, ist aber individuell und hängt von Körpergröße und Toilettenhöhe ab, wie Thomas Schiedeck sagt. Bestenfalls hat er diesen Effekt: «Der Enddarm richtet sich auf und kann sich besser entleeren. Wenn er sonst etwas durchhängt und der Stuhl darin etwas gebogen verläuft, ist das eine super Sache», findet Fachärztin Terjung.

Wer mag, kann es also ausprobieren und die Füße auf einen etwa 20 Zentimeter hohen Hocker (oder anderen Gegenstand) stellen. Was man lieber lässt: die Füße an der gegenüberliegenden Wand hochstellen. «Das ist vom Winkel her wieder ungünstig», sagt Terjung. Entscheidend ist ein spitzer Winkel in den Knien, der ungefähr 35 Grad beträgt.

5. Wie sollte mein Stuhlgang nicht aussehen?

In diesen drei Fällen gilt: bitte ärztlich abklären lassen.

Hellrotes Blut

Hellrote Blutspritzer in der Kloschüssel oder eine hellrote, geleeartige Masse auf dem Stuhl – das sieht dramatisch aus. So eine Beobachtung spricht dafür, dass etwas mit dem Enddarm nicht stimmt. Der Klassiker: vergrößerte Hämorrhoiden. «Die müssen nur ein kleines bisschen verletzt sein, um sehr stark zu bluten», sagt Birgit Terjung.

Schwarzer Stuhl

Ganz schwarzer Stuhl kann auf Blutungen im Magen zurückgehen. «Durch den Kontakt von Blut mit der Magensäure verfärbt sich der Stuhlgang schwarz», erklärt Terjung.

Weißer oder hellgrauer Stuhl

Dazu kann es kommen, wenn kein gelber Blutfarbstoff in den Stuhl gelangt – Probleme mit Leber und Galle können dafür verantwortlich sein.

6. Ist es schlimm, wenn ich die Wurst immer wieder wegdrücke?

Nicht jeder Job lässt eine Klopause zu, wenn man muss. Und manche Menschen können oder wollen nur auf der Toilette zu Hause – «Heimscheißer» lautet dann in der Alltagssprache die «Diagnose».

Immer wieder den Stuhlgang zu unterdrücken, kann aber unangenehme Folgen haben: «Der Darm lernt: Da muss sich erst mal einiges aufstauen, bis der Entleerungsreflex kommt», sagt Birgit Terjung. Dadurch wird der Stuhlgang sehr hart, was Ängste vor dem nächsten Toilettenbesuch schüren kann. Das lädt dazu ein, weiter zu unterdrücken – «eine Art Teufelskreis».

Plus: «Je länger der Stuhlgang im Dickdarm verweilt, desto höher ist das theoretische Risiko, dass sich durch den Kontakt mit der Darmschleimhaut Reizungen ergeben», sagt Thomas Schiedeck. Die wiederum können das Risiko für Polypen, also Ausstülpungen der Darmschleimhaut, erhöhen. Aus ihnen kann sich mit der Zeit Darmkrebs entwickeln.

Gewohnheiten rund um den Toilettengang sind oft «antrainiertes Verhalten», wie Thomas Schiedeck sagt. Etwa, wenn Eltern ihren Kindern vermitteln: «Öffentliche Toiletten sind bäh!». «Allerdings kann keiner an seiner Psychologie vorbei. Wenn jemand eine erhebliche Sperre hat, wird es schwierig», so der Facharzt. Schränken Ängste den Alltag ein, kann psychotherapeutische Hilfe sinnvoll sein.

Wer vorab weiß, dass er oder sie auf Reisen voraussichtlich nicht groß auf die Toilette gehen kann, kann vorab das Gespräch mit dem Hausarzt oder Proktologen suchen. «Dann können Abführhilfen – etwa Zäpfchen oder Klistiere – sinnvoll sein», sagt Schiedeck. Zudem kann man auch gezielt zu Lebensmitteln greifen, die die Verdauung in Schwung bringen und für einen lockereren Stuhlgang sorgen. Dem einen hilft hier die klassische Trockenpflaume, der anderen ein Löffel Olivenöl.