Carlos Alcaraz legt vor, Alexander Zverev nach: Die beiden Topfavoriten machen am Sonntag den Titel bei den ATP Finals unter sich aus. Im Halbfinale ist bei Zverev der Aufschlag wieder unantastbar.

Turin (dpa) - Tennisstar Alexander Zverev hat das Traumfinale gegen Carlos Alcaraz perfekt gemacht und ist nur noch einen Sieg von seinem dritten Triumph bei den ATP Finals entfernt. Der Weltranglistenerste zog durch ein 7:6 (7:0), 6:4 gegen den Russen Daniil Medwedew ins Endspiel in Turin ein.

Für Zverev ist es das dritte Finale beim Prestigeturnier der acht besten Spieler des Jahres nach 2018 und 2021 - verloren hat er bislang noch keins. Beim Showdown am Sonntag trifft der 29 Jahre alte Hamburger aber auf Spaniens Topstar Alcaraz. Der 23-Jährige hatte sich am Nachmittag gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 4:6, 6:3, 7:6 (7:1) durchgesetzt.

Zverev hat im gesamten Turnierverlauf noch keinen Satz und auch kein Aufschlagspiel abgegeben. Für Zverev war es der 9. Sieg gegen Medwedew, der im direkten Vergleich mit 14 Siegen weiter führt. Das Duell in Turin war das 23. zwischen den beiden - öfter traten zwei noch aktive Spieler auf der ATP-Tour nicht gegeneinander an.