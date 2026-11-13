Sportpolitik
Jetzt auch Norwegen: Keine Visa für Russlands Sportler
Norwegische Flagge
Norwegen kündigt schärfere Einreisebestimmungen für Russlands Sportler an. (Archivbild)
Steffen Trumpf. DPA

Im Norden Europas wächst der Widerstand gegen Russlands Rückkehr auf die Sportbühnen. Jetzt legt Norwegens Regierung nach.

Lesezeit 1 Minute

Oslo (dpa) – Nach Finnland will auch Norwegen Sportlerinnen und Sportlern aus Russland die Einreise zu internationalen Wettkämpfen verweigern. «Da Russland seinen brutalen Angriffskrieg fortsetzt, möchte die Regierung nicht, dass russische und belarussische Profisportler sowie deren Betreuer zur Teilnahme an internationalen Sportwettkämpfen nach Norwegen einreisen dürfen», sagte die Ministerin für Kultur und Gleichstellung, Lubna Jaffery.

Russlands Spitzensport sei eng mit den russischen Behörden und staatlichen Strukturen verknüpft. Daher könnte auch die Teilnahme von Athleten des Landes nicht losgelöst vom Krieg gegen die Ukraine betrachtet werden. Da jedoch das Internationale Olympische Komitee und mehrere Dachverbände zuletzt wieder den Weg für eine Rückkehr russischer Sportler freigemacht hatten, wolle Norwegens Regierung die Einreisebestimmungen weiter verschärfen, hieß es in einer Mitteilung.

Zuvor hatte schon Finnland angekündigt, russischen Athleten keine Visa zur Einreise zu erteilen. Auswirkungen haben die neuen Beschränkungen zunächst vor allem auf den Wintersport mit einer Reihe von Wettbewerben in Finnland und Norwegen.

© dpa-infocom, dpa:261113-930-988613/1

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