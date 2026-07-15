Jeep macht Ernst beim Kompass: Das exklusiv für Europa entwickelte Modell erhält einen standesgemäßen Allradantrieb. Und das ist nicht die einzige Antriebsneuheit.

Taunusstein (dpa/tmn) – Ein halbes Jahr nach der Markteinführung weitet Jeep die Antriebspalette des Compass aus. Künftig erhält der kompakte Geländewagen den in diesem Segment üblichen Allradantrieb. Der US-amerikanische Hersteller hat den Compass exklusiv für Europa entwickelt und lässt ihn in Italien fertigen.

Für den Vierradantrieb schraubt der Hersteller einen zweiten E-Motor an die Hinterachse und erhöhen so neben der Traktion auch die Leistung: Sie liegt dem Hersteller zufolge nun bei 276 kW/375 PS. Allerdings steigt damit auch der Grundpreis der Modellvariante um 3.000 auf 54.900 Euro.

Reichweiten zwischen 487 und 674 Norm-Kilometern

Gespeist wird die bis zu 180 km/h schnelle E-Version von einem Akku mit 74 oder 96 kWh, die je nach Konfiguration Reichweiten zwischen 487 und 674 Norm-Kilometern erlauben.

Alternativ zu den jetzt dann zwei E-Versionen mit Front- oder Allradantrieb liefert Jeep jetzt auch den Rest der Modellpalette aus: Das Einstiegsmodell für 39.900 Euro aufwärts fährt dabei mit einem 107 kW/145 PS starken Mild-Hybriden an der Vorderachse.

Und wer zumindest auf Teilstrecken elektrisch fahren will, bekommt für mindestens 43.300 Euro einen Plug-in-Hybriden mit einer Systemleistung von 165 kW/225 PS, der mit einem 21 kWh großen Akku 95 Kilometer E-Reichweite bietet.