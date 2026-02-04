Dennis Schröder wird bei den Cleveland Cavaliers einen prominenten Mitspieler an seine Seite bekommen. Medienberichten zufolge wechselt Superstar James Harden aus Los Angeles nach Cleveland.

Cleveland (dpa) – Dennis Schröder wird bei den Cleveland Cavaliers fortan offenbar mit Superstar James Harden zusammenspielen. Das neue Team des Basketball-Welt- und Europameisters hat sich Medienberichten zufolge in einem Spielertausch mit den Los Angeles Clippers mit Harden verstärkt. Im Gegenzug soll Darius Garland nach Kalifornien wechseln.

Harden führte die Liga von 2018 bis 2020 in drei Spielzeiten nacheinander als bester Punktesammler an. In dieser Saison rangiert der 36-Jährige mit 25,4 Punkten pro Spiel immerhin auf dem 20. Platz.

Schröder war vor wenigen Tagen in einem Spielertausch von den Sacramento Kings nach Cleveland transferiert worden. Das Debüt für sein neues Team steht noch aus. Die Cavaliers werden das elfte Team Schröders in seiner 13-jährigen NBA-Karriere sein. Zuvor war der deutsche Basketball-Nationalspieler auch bei Atlanta, Oklahoma City, den Los Angeles Lakers, Boston, Houston, Toronto, Brooklyn, Golden State, Detroit und zuletzt Sacramento aktiv.