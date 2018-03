Die Mörderin fuhr 350 Kilometer durch die Nacht: Schwiegertochter soll Horchheimer Paar aus Habgier erstochen haben

So hat sich nach Erkenntnissen der Koblenzer Kripo der Doppelmord von Horchheim abgespielt: Die Schwiegertochter setzt sich allein ins Auto, fährt 350 Kilometer vom Emsland nach Koblenz, schließt mit ihrem Schlüssel das Haus ihrer Schwiegereltern in Horchheim auf – und tötet das alte Paar. Dann fährt sie wieder nach Hause.

Das getötete Ehepaar Schemmer: Jetzt wurde ihre Schwiegertochter festgenommen. Foto: Polizei Koblenz

Koblenz – So hat sich nach Erkenntnissen der Koblenzer Kripo der Doppelmord von Koblenz-Horchheim im Juli 2011 abgespielt:

Ehepaar tot in Wohnung aufgefunden 1 von 9 Ein älteres Ehepaar ist am Samstagabend tot in seiner Wohnung im rechtsrheinischen Koblenzer Stadtteil Horchheim gefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, weisen die beiden Leichen erhebliche Gewaltspuren auf. Die Beamten gehen von einem Doppelmord aus. Foto: Sascha Ditscher 2 von 9 Es ist ein gepflegtes Haus in einer ruhigen Wohnstraße, mit gestutzten Bäumchen und Rosen im Garten. Vorortidylle. Doch die Ruhe wird am Samstagabend jäh gestört: Krankenwagen, Polizeiautos. „Es war gleich klar, dass was Schlimmes passiert sein muss, bei dem Aufgebot“, sagt eine Nachbarin entsetzt. „Das war so nach 20 Uhr. Da war hier die Hölle los.“ Foto: Sascha Ditscher 3 von 9 Was mit dem älteren Ehepaar passiert ist, wissen die Anwohner auch am Sonntagnachmittag noch nicht im Detail. Aber sie beobachten, wie die Männer der Spurensicherung Gegenstände aus dem Haus tragen und auf DNA-Spuren und Fingerabdrücke untersuchen. Hundeführer sammeln sich, um nach verwertbaren Spuren zu fahnden. Die Beamten machen ruhig ihren Job. Details wollen sie keine nennen. „Aus ermittlungstaktischen Gründen“, sagen sie. So ist auch der Tatzeitpunkt noch nicht bekannt, ebenso wenig wird informiert, wer die Leichen gefunden und die Polizei alarmiert hat. Foto: Sascha Ditscher 4 von 9 Die erste Etage des Hauses ist vermietet. Im Erdeschoss wohnten die beiden älteren Horchheimer allein, der erwachsene Sohn lebt nicht in Koblenz, berichten Nachbarn. Über die Umstände denken sie sich ihren Teil. In der Gegend wird häufiger eingebrochen. Gerade in der Ferienzeit, „und man sieht ja, wo Geld ist“. Auch die beiden Getöteten sind erst vor ein paar Tagen aus dem Urlaub gekommen, und dem gepflegten Haus ist ein gewisser Wohlstand anzusehen. Foto: Sascha Ditscher 5 von 9 „Wir wissen es ja nicht, aber wir denken im Moment, dass jemand bei ihnen eingebrochen ist und sie den Täter vielleicht überrascht haben“, sagt eine Nachbarin. „Es ist ganz schrecklich. Man kann sich das gar nicht vorstellen.“ Was genau den beiden angetan wurde, geht auch aus der kurzen Polizeimeldung nicht hervor, die am Sonntagnachmittag herausgegeben wird. „Die beiden Leichen weisen erhebliche Verletzungen auf. Aufgrund der Auffindesituation und des Verletzungsbildes gehen die Ermittlungsbehörden von einem Gewaltverbrechen aus“, heißt es da. Foto: Sascha Ditscher 6 von 9 Was genau das bedeutet, wollen sich die Nachbarn am liebsten gar nicht vorstellen. Die beiden seien sehr nette, freundliche Leute gewesen, sagt eine Frau. „Wir haben uns nicht sehr gut gekannt, aber man hat immer mal ein Schwätzchen gehalten. Sie waren sehr beliebt in der Gegend.“ Wie alt die beiden waren, das wissen die Nachbarinnen nicht genau. „Aber die Frau hätte heute Geburtstag gehabt.“ Foto: Sascha Ditscher 7 von 9 Foto: Sascha Ditscher 8 von 9 Foto: Sascha Ditscher » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Die Schwiegertochter setzt sich allein ins Auto, fährt gut 350 Kilometer vom Emsland nach Koblenz, schließt mit ihrem Schlüssel das Wohnhaus ihrer Schwiegereltern in Horchheim auf – und ersticht zuerst ihren 75-jährigen Schwiegervater mit einem Messer, dann tötet sie auf dieselbe bestialische Weise dessen 68-jährige Ehefrau, ihre Schwiegermutter. Danach fährt sie wieder nach Hause.

Spurensuche nach Doppelmord: Polizei durchkämmt die Umgebung des Tatorts in Horchheim 1 von 28 Spurensuche nach dem Doppelmord von Horchheim (Juli 2011): Am Montag, 5. März, durchsucht die Polizei ein Waldstück in Koblenz-Horchheim. Foto: Sascha Ditscher 2 von 28 Spurensuche nach dem Doppelmord von Horchheim (Juli 2011): Am Montag, 5. März, durchsucht die Polizei ein Waldstück in Koblenz-Horchheim. Foto: Sascha Ditscher 3 von 28 Spurensuche nach dem Doppelmord von Horchheim (Juli 2011): Am Montag, 5. März, durchsucht die Polizei ein Waldstück in Koblenz-Horchheim. Foto: Sascha Ditscher 4 von 28 In diesem Haus starb das Ehepaar im Juli 2011 – noch immer sind die Umstände und die Täter unbekannt. Foto: Sascha Ditscher 5 von 28 Spurensuche nach dem Doppelmord von Horchheim (Juli 2011): Am Montag, 5. März, durchsucht die Polizei ein Waldstück in Koblenz-Horchheim. Foto: Sascha Ditscher 6 von 28 Spurensuche nach dem Doppelmord von Horchheim (Juli 2011): Am Montag, 5. März, durchsucht die Polizei ein Waldstück in Koblenz-Horchheim. Foto: Sascha Ditscher 7 von 28 Spurensuche nach dem Doppelmord von Horchheim (Juli 2011): Am Montag, 5. März, durchsucht die Polizei ein Waldstück in Koblenz-Horchheim. Foto: Sascha Ditscher 8 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: Doris Schneider 9 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: Doris Schneider 10 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: Doris Schneider 11 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: Doris Schneider 12 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: Doris Schneider 13 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: Doris Schneider 14 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: Doris Schneider 15 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: Doris Schneider 16 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: Doris Schneider 17 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: Doris Schneider 18 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: Doris Schneider 19 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: Doris Schneider 20 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: dpa 21 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: dpa 22 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: dpa 23 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: dpa 24 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: dpa 25 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: dpa 26 von 28 Ein Fundstück: Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: dpa 27 von 28 Mit Metalldetektoren und Stöcken durchsuchen Polizeibeamte am Montag (5. März) ein Grundstück im Koblenzer Stadtteil Horchheim nach Spuren, die zum Täter eines Doppelmordes führen könnten. In der Nacht zum 8. Juli 2011 wurde im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein älteres Ehepaar in seinem Wohnhaus getötet. Foto: dpa » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Es ist der lang ersehnte Durchbruch, den die Staatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstagnachmittag bekannt geben kann: Die 45-jährige Frau, die mit dem Sohn der bekannten Koblenzer Kaufleute Waltraud und Heinrich Schemmer verheiratet ist, wurde festgenommen. Die Ermittlungsrichterin am Amtsgericht Koblenz hat Haftbefehl erlassen – wegen Mordes. Die Schwiegertochter bestreitet die Tat, sowohl in ihrer ersten Vernehmung durch Beamte der Polizei, als auch bei ihrer Vorführung bei der Ermittlungsrichterin. Sie sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

Gedenkgottesdienst für ermordetes Koblenzer Ehepaar Schemmer 1 von 13 Trauer in Koblenz: In der Liebfrauenkirche in Koblenz fand am Freitagmorgen ein Gedenkgottesdienst für das ermordete Ehepaar aus Horchheim statt. Foto: Annette Hoppen 2 von 13 Trauer in Koblenz: In der Liebfrauenkirche in Koblenz fand am Freitagmorgen ein Gedenkgottesdienst für das ermordete Ehepaar aus Horchheim statt. Viele der Trauernden zündeten im Anschluss eine Kerze für das getötete Rentnerehepaar an. Foto: Annette Hoppen 3 von 13 In diesem Geschäftshaus in unmittelbarer Nachbarschaft zur Liebfrauenkirche hatte das getötete Ehepaar lange ein Lebensmittelgeschäft betrieben. Foto: Annette Hoppen 4 von 13 Trauer in Koblenz: In der Liebfrauenkirche in Koblenz fand am Freitagmorgen ein Gedenkgottesdienst für das ermordete Ehepaar aus Horchheim statt. Foto: Annette Hoppen 5 von 13 Familie, Freunde und Bekannte des ermordeten Ehepaares wollten mit ihrer Trauer alleine sein: Fotografieren in der Kirche war nicht gestattet. Foto: Annette Hoppen 6 von 13 Trauer in Koblenz: In der Liebfrauenkirche in Koblenz fand am Freitagmorgen ein Gedenkgottesdienst für das ermordete Ehepaar aus Horchheim statt. Foto: Annette Hoppen 7 von 13 Trauer in Koblenz: In der Liebfrauenkirche in Koblenz fand am Freitagmorgen ein Gedenkgottesdienst für das ermordete Ehepaar aus Horchheim statt. Foto: Annette Hoppen 8 von 13 Blumenschmuck in der Liebfrauenkirche, wo die Trauergemeinde der beiden getöteten Koblenzer gedachte. Foto: Doris Schneider 9 von 13 Trauer in Koblenz: In der Liebfrauenkirche in Koblenz fand am Freitagmorgen ein Gedenkgottesdienst für das ermordete Ehepaar aus Horchheim statt. Foto: Annette Hoppen 10 von 13 Trauer in Koblenz: In der Liebfrauenkirche in Koblenz fand am Freitagmorgen ein Gedenkgottesdienst für das ermordete Ehepaar aus Horchheim statt. Foto: Annette Hoppen 11 von 13 Nach dem Gedenkgottesdienst blieb die Trauergemeinde noch lange vor der Liebfrauenkirche stehen. Foto: Annette Hoppen 12 von 13 Große Anteilnahme: Die Liebfrauenkirche war bis auf die letzte Bank gefüllt. Foto: Annette Hoppen » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Nach Bekanntwerden der Verhaftung bleiben noch viele Fragen offen – Ermittler und Staatsanwaltschaft schweigen vorerst. "Die Auswertung weiterer, anlässlich der Wohnungsdurchsuchung sichergestellter Beweismittel, dauert an", heißt es wortkarg in der ersten Erklärung. Als Tatmotiv wird Habgier angenommen: Nach den bisherigen Ermittlungen wollte die Frau wohl an das "nicht unerhebliche Vermögen" der Schwiegereltern herankommen.

Welche Role spielte der Sohn der Schemmers?

Welche Rolle der Sohn der Schemmers in dem Ganzen spielt, ob er vom Plan seiner Ehefrau wusste – noch ist vieles unklar. Aus der Sonderkommission "Schlüssel", die seit Juli 2011 mit Hochdruck an der Auflösung des Falls arbeitet, heißt es nur, dass beizeiten mehr berichtet werden soll. Vorerst sollen die weiteren Ermittlungen nicht gefährdet werden.

Die Tat ist ungeheuerlich – und sie gab den Ermittlern viele Rätsel auf. Wie konnte der Täter oder die Täterin in das Haus gelangen, ohne dass es Einbruchsspuren gab? Kannten die Schemmers ihren Mörder? Wer konnte es auf das Ehepaar, das lange ein Lebensmittelgeschäft in der Koblenzer Altstadt geführt hatte und nun den Ruhestand genießen wollte, abgesehen haben?

Polizei griff bei Mörderjagd nach jedem Strohhalm

Bei der Mörderjagd griffen die Beamten nach jedem Strohhalm – mehrfach waren sogenannte Mantrailer-Hunde im Einsatz, um winzigste Spuren vom Tatort weiterzuverfolgen. Diese Spuren führten gen Norden, Richtung Köln, weiter nach Oberhausen. Ob es letztlich diese Spuren waren, die zur Festnahme der Schwiegertochter oder zumindest auf deren Fährte führten, ist noch nicht bekannt.

Vor gut einem Monat dann die nächste öffentlichkeitswirksame Maßnahme: Der Doppelmord wurde in der ZDF-Fahndungssendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" vorgestellt. Der dafür gedrehte Filmbeitrag gab viele Einblicke in die bisherigen Ermittlungsergebnisse: Die Fahnder hatten den Tatablauf detailliert nachgezeichnet.

Kriminalhauptkommissar Jürgen Johnen, der die Soko "Schlüssel" leitet, war zu Gast im Studio – von einem familiären Zusammenhang war mit keinem Wort die Rede, auch wenn nach heutigem Kenntnisstand die Ermittlungen wahrscheinlich schon damals in diese Richtung gelaufen sind.

Beim "Überraschungsbesuch" entdeckten Sohn und Schwiegertochter die Leichen

Sohn und Schwiegertochter waren es auch, die die Leichen der beiden Rentner fanden – als sie am Samstag nach der Tat zum angekündigten "Überraschungsbesuch" nach Horchheim kamen. Wie im "Aktenzeichen XY"-Beitrag zu sehen war, schickten sie nach der Ankunft am Haus ihre Töchter zunächst los, um eine Runde mit dem Hund zu drehen. Das Haus betraten sie zunächst allein.

Wenige Tage später nahmen beide an einem Trauergottesdienst in der Liebfrauenkirche teil.