Der Koblenzer Demoticker: Am Samstagmittag geht's los

25 Platzverweise und 13 Strafverfahren – das ist die Bilanz der Polizei zum heißen Demosamstag in Koblenz.

Koblenz – Rundum friedlich sind am Samstag die Proteste in der Koblenzer Innenstadt verlaufen. Auf eine Kundgebung von Neonazis hatten sich bei glühender Hitze diverse Gegendemonstrationen formiert, außerdem zog die Christopher-Street-Day-Parade durch die Straßen. Insgesamt hat die Polizei, die von einem "sehr friedlichen Verlauf" sprach, 25 Platzverweise erteilt und 13 Strafverfahren eingeleitet.

17.35 Uhr: Eine positive Bilanz zieht das Polizeipräsidium Koblenz zum heutigen Samstag. Mehrere Hundert Helfer seien im Stadtgebiet eingesetzt gewesen, Oberbürgermeister (OB) Joachim Hofmann-Göttig sprach bei der CSD-Abschlusskundgebung auf dem Münzplatz sogar von 1300. Mehr als 100 Personen sind bereits bei der Anreise kontrolliert worden. Insgesamt 25 haben Platzverweise kassiert, 13 Strafverfahren wurden eingeleitet, davon zwölf Verfahren wegen Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Verstößen gegen das Versammlungsgesetz. Nach Schätzung der Polizei waren zu Spitzenzeiten bei allen angemeldeten Gegendemonstrationen mehr als 700 Teilnehmer dabei. Der OB hatte hier die Zahl 2000 genannt. Bei der Parade zum Christopher Street Day (CSD) liefen rund 200 mit. Einsatzleiter Jürgen Mosen: "Insgesamt verliefen alle Versammlungen, bis auf wenige kleinere Störungen, sehr friedlich. Es war der Großeinsatz für die Polizei, mit dem wir gerechnet hatten."

16.20 Uhr: Auf den Straßen rund um den Koblenzer Bahnhof läuft der Verkehr wieder an. Der braune Spuk ist vorbei.

16.10 Uhr: Die Neonazis sind auf dem Bahnhofsvorplatz angekommen. Christian Worch verkündet das Ende des Aufmarschs und die Rechten verschwinden langsam im Bahnhofsgebäude. Derweil hat sich eine bunte Truppe von vielleicht 400 Menschen rund um den Zug zum Christopher Street Day auf dem Münzplatz versammelt. Die Abschlussfeier steht an. Mit dabei sind unter anderem OB Joachim Hofmann-Göttig (SPD) und die rheinland-pfälzische Familienministerin Irene Alt (Grüne).

15.48 Uhr: Neonazi-Demo ist auf dem Rückmarsch. Einer brüllt: "Bambule! Randale! Rechtsradikale!" Die "Kameraden" unterbrechen ihn sofort.

15.43 Uhr: Kleine Gegendemo vor dem Schloss: Hier wird die internationale Solidarität beschworen, während die Neonazis immer die nationale fordern.

15.40 Uhr: Gegendemonstranten vor dem Landgericht singen: "Auf nimmer Wiedersehen!". Die Neonnazi-Demo marschiert derweil zurück zum Hauptbahnhof.

15.37 Uhr: Ein Junge, vielleicht acht Jahre alt, soll seiner kleinen Schwester erklären, was Nazis sind. Er sagt: "Du kennst doch den Marco, der hat doch braune Haut. Und die Nazis wollen Braunhäutige nicht hier haben." Sie: "Das ist ja voll blöd."

15.35 Uhr: Worch grüßt übers Mikro voller Hohn Oberstaatsanwalt Schmengler, der am Montag beim Prozess gegen das Aktionsbüro Mittelrhein dabei sein wird – und auch die Demo beobachtet hat.

15.32 Uhr: Christian Worch beendet die Nazi-Kundgebung am Landgericht. Die Gegendemonstranten brüllen: "Halt die Fresse!" Eine Frau kreischt: "Ich könnt kotzen!"

15.30 Uhr: Gegendemonstranten halten die Angabe der Polizei von 450 Protestlern am frühen Nachmittag für viel zu niedrig. Viele waren von Anfang an bei den kleinen Gegendemos, viele saßen am Rand im Schatten. Tenor: mehr als 1000 Leute.

15.14 Uhr: Der rheinland-pfälzische NPD-Sprecher Safet Babic spricht zu den Neonazis. Er bezeichnet Rheinland-Pfalz als ein "Kunstprodukt" der Siegermächte und wirft dem rheinland-pfälzischen Innenminister vor, am Bahnhof in seinem Redebeitrag "rumgesülzt" zu haben.

15.10 Uhr: Unter den Polizisten, die die Neonazis sichern, ist auch ein Dunkelhäutiger. Wie es wohl für ihn ist, diesen Job zu machen?

15.05 Uhr: Haben uns vorhin verschätzt: Dürften sicher knapp 200 Leute sein, darunter zahlreiche Drag Queens, die in einem kunterbunten Zug unterwegs sind. Viele Neugierige stehen am Straßenrand. Momentan geht die rosa Reise durch die Schlossstraße in Richtung Münzplatz.

15 Uhr: Am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus' berichtet Joachim Hennig vom Förderverein Mahnmal von den Gräueltaten der Nazis. 100 Meter weiter verdrehen Neonazis die Geschichte.

14.45 Uhr: Bislang verlaufen die Veranstaltungen sehr friedlich, zumindest sind bei der Polizei keine anderweitigen Meldungen eingegangen. Lediglich einige Protestler aus dem linken Lager hätten versucht, zu Neonazis durchzudringen. Aktuell laufen die Reden der Rechten am Landgericht. Ungefähr 200 Neonazis sind in Koblenz dabei, wie Polizeisprecher Heinz-Peter Ackermann mitteilt. Ihre Anzahl lässt sich gut schätzen, weil die meisten per Bahn angereist sind. Wie viele Gegendemonstranten unterwegs sind, ist dagegen schwieriger zu benennen: "Das ist hier sehr dynamisch, die Leute sind ständig in Bewegung. Wir schätzen, dass es zu Beginn etwa 700 Gegendemonstranten waren. Jetzt sind es vielleicht noch 450. Die Hitze macht vielen, vor allem natürlich Älteren, ziemlich zu schaffen." Nach den Kundgebungen werden die Neonazis zum Bahnhof zurückgeleitet. Gegen 17 Uhr sollen sie per Bahn wieder abreisen.

14.41 Uhr: Die Demo ist kurz vor dem Landgericht. Am Wegesrand wird diskutiert, ob einer der Neonazis "Nie wieder Israel!" skandiert hat. Die Polizei hat angekündigt einzugreifen, wenn sie rechtswidrige Parolen hört.

14.30 Uhr: Ein gellend lautes Pfeifkonzert erwartet die Rechten vor dem Schloss. Die etwa 200 Gegendemonstranten übertönen sie – in der Schlossstraße organisiert Verdi die Gegendemo, viele andere Gruppen sind inzwischen ebenfalls dort. "Nazis raus aus unsrer Stadt", wird skandiert.

14.25 Uhr: Derweil formieren sich am Moselufer nahe des Deutschen Ecks rund 100 Menschen für den Christopher Street Day. Braun ist nicht oft zu sehen, dominierende Farbe: Rosa.

14.23 Uhr: Der Nazi-Mob marschiert Richtung Koblenzer Schloss, vorne weg Anführer Christian Worch in rotem Hemd und schwarzem Hut.

14.22 Uhr: Es ist sehr gespenstisch: Die Neonazis skandieren ihre Parolen, überall Rechte und Polizisten.

14.21 Uhr: Neonazis gehen an der Mainzer Straße auf die Gegendemo zu. Die brüllen: "Nazis raus!" und setzen Trillerpfeifen ein. Der Lärm ist ohrenbetäubend.

Foto: Thomas Frey

14.20 Uhr: Einige Neonazis wollen in der Mainzer Straße auf die Gegendemonstranten zustürmen. Der Demoanmelder und bundesweit bekannte Rechtsradikale Christian Worch hält sie zurück.

14.15 Uhr: Bei der Gegendemo des BUNDs an der Ecke Markembildchenweg/Mainzer Straße spricht Egbert Bialk: "Habe gerade gehört, dass die Nazis losgehen: Der Zuch kütt!" Einzelne Demonstranten durchbrechen die Absperrung, die Polizei greift ein.

14.13 Uhr: Mainzer Straße/Markembildchenweg: Die Ecke ist dicht. Anwohner und Fahrer, die hier geparkt haben, werden aber hinausgeleitet, sagt eine Polizistin.

14.03 Uhr: Ein NPD-Mann spricht und behauptet, die Bewohner des Braunen Hauses seien "rechtschaffene Deutsche, die nur ihr Vaterland lieben". Er spricht an die "Volksgenossen" und ist sehr schwer zu verstehen. Ein Zuhörer: "Es ist ja bekannt: Nazis nuscheln!"

14.02 Uhr: In der Südallee haben sich ein paar Dutzend Gegendemonstranten versammelt und pfeifen.

14.01 Uhr: Der Markembildchenweg ist jetzt endgültig total gesperrt, bis eben wurden einzelne Passanten noch von der Polizei begleitet, wenn sie heimwollten.

13.50 Uhr: Die meisten Neonazis tragen schwarze T-Shirts mit rechten Parolen. Dagegen kommt Demo-Anmelder Christian Worch wie ein Koblenz-Tourist daher: rotes Sommerhemd, kurze Hose. Es fehlen nur die Sandalen.

13.45 Uhr: Der bundesweit bekannte Rechtsradikale Christian Worch eröffnet auf dem Bahnhofsvorplatz die Neonazi-Demo und spricht an die "Kameraden".

13.40 Uhr: Es macht sich große Unsicherheit breit, denn es heißt jetzt, man käme gleich nicht mehr zu den anderem Demos. Die Polizei würde auch den Ebert-Ring absperren.

Die Parteigründung ist für Christian Worch, Anmelder und -führer der Demo, offenbar noch eine große Baustelle. Es kamen nach eigenen Angaben weniger als die Untergrenze an Demo-Teilnehmern, die er angemeldet hatte. Foto: Thomas Frey

13.37 Uhr: Gleich beginnt die Kundgebung von Verdi. Etwa 100 Demonstranten sind in der Schlossstraße, es weden aber flott mehr. In der Nähe sollen gleich die Neonazis vorbeiziehen, heißt es. Die Polizei hat das Schlossrondell komplett gesperrt. Die Gegendemonstranten erwarten den Vorbeimarsch der Rechten bei entspannter, friedlicher Stimmung.

13.36 Uhr: Die DGB-Demo wird mit Musik unterbrochen, bis sich die Neoazis in Bewegung setzen. Die aber lassen sich Zeit.

13.35 Uhr: Marie Salm von der Piratenpatrei: "Immer wieder wird Toleranz gegenüber der Intoleranz eingefordert, aber Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen."

13.31 Uhr: Benedikt Mediger von den Jusos: "Es dürfen nicht immer noch junge Menschen aus Perspektivlosigkeit in die Arme der Nazis getrieben werden."

13.30 Uhr: Teilnehmer der DGB-Demo werden weniger, manche gehen zu den anderen dezentralen Demos von BUND, Verdi und SPD, anderen ist einfach zu heiß.

13.25 Uhr: Neonazis unter anderem aus Trier und Zweibrücken warten auf dem Bahnhofsvorplatz bis ihr Demo-Zug losmarschiert.

13.19 Uhr: Während Redner bei der Gegendemo die Demokratie beschwören, trompetet kleine Gruppe am Rand die Internationale.

13.07 Uhr: Inzwischen sind etwa 200 Neonazis auf dem Bahnhofsvorplatz. Die Polizei will sofort einschreiten, wenn Redebeiträge rechtswidrige Inhalte haben. Bisher hat die Demo aber noch nicht begonnen.

Nicht alle Polizisten mussten an diesem Tag in dicken Schutzanzügen schwitzen... Foto: Thomas Frey

13.06 Uhr: Detlev Pilger von der SPD: "Wir haben in Koblenz etwa 25 Prozent Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund, und alle, die 75 Prozent anderen und diese 25 Prozent, leben gut miteinander. Das soll so bleiben!"

12.57 Uhr: Neonazi-Demonstranten kommen aus dem Bahnhof, es sind nicht viele. Gegendemonstranten skandieren erneut "Nazis raus!" zu den Trommelklängen von Piri-Piri.

12.49 Uhr: Viele Demonstranten suchen den Schatten, es ist irre heiß. Trotzdem harren die Menschen aus.

12.41 Uhr: Reiner Göbel, Vorsitzender der IG Metall in Koblenz: "Der Hubschrauber, der hier kreist, solte 100 Meter weiter fliegen. Diiiie stören!"

12.38 Uhr: Ahmet Grunes vom Arbeitskreis türkischer Migranten: "Lasst uns gemeinsam gegen die braune Bande kämpfen. Christentum und Islam gehören eng zusammen und sind beides Religionen der Freundschaft."

12.24 Uhr: MdL Nils Wiechmann (Grüne): "Unweit von hier in Bad Neuenahr hatte das Aktionsbündnis Mittelrhein seinen Sitz und hat von da aus geplant."

12.22 Uhr: Der Koblenzer Polizeipräsident Horst Eckhardt ist persönlich bei der Neonazi-Demo – er will wohl sichergehen, dass alles klappt. Presseanfragen will er nicht beantworten und verweist an die Pressestelle.

12.15 Uhr: Marion Paul von Verdi: "Sie gebärden sich heute wie nette, junge Männer von nebenan. Aber es sind die gleichen Nazis."

12.14 Uhr: Bisher sind vor allem Journalisten und Polizisten bei der "Nazi-Demo". Das wird sicher auch so bleiben. Bisher haben die Neonazis ganze zwei (!) Transparente.

12.06 Uhr: Auf der Spiegelfläche erscheinen ein paar Menschen, die Gegendemo wendet sich in diese Richtung. Minutenlang: "Nazis raus!"-Rufe und Trillerpfeifen.

Foto: Thomas Frey

12.03 Uhr: Django Reinhardt und Familie stehen auf der Bühne: "Unsere Eltern sind im KZ umgekommen. Aber wir leben hier und leben mit euch allen zusammen, das ist unsere Heimat!" Großer Applaus, die Familie musiziert und alle klatschen mit.

12.02 Uhr: Gabi Weber vom DGB: "Da tut sich noch nix drüben" – Ruf aus dem Publikum: "Die haben Angst!" Lachen und Applaus.

11.56 Uhr: Innenminister Roger Lewentz: "Das Grundgestz sagt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Nicht nur die der Männer, der Weißen, der Heterosexuellen ..."

11.51 Uhr: SPD-Generalsekretärin Andrea Nahles hat übernommen: "Viele sagen, man muss die Nazis ignorieren. Ich sage: Das darf man nicht! Wir überlassen den Nazis nicht die Straße."

11.50 Uhr: In Rheinhessen sind gestern übrigens 39 Nazi-Plakate entdeckt worden. Über die Hintergründe weiß man noch nicht viel. Mehr Infos gibt es hier bei den Kollegen aus Mainz.

11.46 Uhr: Der dunkelhäutige MdB Josef Winkler (Grüne): "Mit der Toleranz liegt in Deutschland auch einiges im Argen. Ich weiß, wovon ich spreche!"

11.45 Uhr: Mehrere Redner der Gegendemo loben unter dem Beifall der Masse die wochenlange Anti-Neonazi-Berichterstattung der Rhein-Zeitung. Vielen Dank!

11.42 Uhr: Die ersten rund 25 Neonazis betreten den Bahnhofsvorplatz. Die Gegendemonstranten grölen: "Nazis raus! Nazis raus!" Einige Neonazis zeigen den Mittelfinger.

Django Reinhardt und Familie legen los. Die bekannte Musikerfamilie hat viele Lieben im KZ verloren – und bekennt sich doch lautstark zu ihrer deutschen Heimat. Foto: Doris Schneider

11.36 Uhr: Egbert Bialk vom BUND dankt der Rhein-Zeitung: "Das mach' ich nicht so oft!" sagt er lächelnd.

11.35 Uhr: OB Hofmann-Göttig: "Ich danke Ihnen, dass Sie gekommen sind. Koblenz dankt Ihnen!"

11.30 Uhr: Der Koblenzer OB Hofmann-Göttig spricht zu den Gegendemonstranten: "Wir müssen aus unserer Geschichte lernen!"

11.21 Uhr: OB Joachim Hofmann-Göttig ruft auf die andere Seite des Bahnhofs, wo die Neonazi-Demo beginnen soll: "Nazis sind hier nicht willkommen!". Bislang lässt sich dort aber höchstens eine Handvoll Rechter blicken. Gegendemonstranten jubeln, kreischen, trällern. Hofmann-Göttig: "Für Deutschland sollte gelten: Nazis bekommen keine zweite Chance"!"

11.16 Uhr: Gabi Weber vom DGB erklärt die Regeln: 50 Meter Abstand zu den Neonazis, kein Alkohol, keine Diskriminierung. "Das schaffen wir", sagt sie. "Ich hätte vor drei Wochen nicht zu hoffen gewagt, dass es hier so voll wird."

11.15 Uhr: Hubschrauber kreisen seit mindestens einer Stunde über dem Hauptbahnhof.

11.03 Uhr: Eine Kollegin musste gerade über das Gitter klettern, um in die Demo zurückzugehen. Der Platz vor dem Bahnhof wird menschenleer geräumt. Langam kochen Emotionen hoch, Polizisten werden beschimpft als Verteidiger der Neonazis.

11 Uhr: Die Polizisten werden unruhiger. Die Gegendemonstranten werden kontrolliert, der Zugang gesperrt.

10.55 Uhr: Ende Juli war eine Neonazi-Kundgebung in Mainz. Da haben die Gegendemonstranten sozusagen mit dem Hintern protestiert. Hier gibt es Bericht und Bilder in unserem Archiv.

10.50 Uhr: Die Demogebiete werden jetzt getrennt. Eine junge Frau wird kontrolliert, sie hat einen Karton Eier dabei. "Ich will die nicht werfen, ich will Frühstück machen!", sagt sie.

10.44 Uhr: Die Polizei beobachtet auch aus der Luft das geschehen: Der Polizeihubschrauber kreist über der Innenstadt.

10.35 Uhr: „Es ist noch nichts los mit den Demonstranten. Mehr Polizisten als sonstige Leute auf der Straße“ – das meint ein Koblenzer, der im Demo-Gebiet wohnt zu einem Arbeitskollegen, den er in der Innenstadt am Löhr-Center getroffen hat.

10.30 Uhr: Innenminister Roger Lewentz (SPD) lässt sich gerade von der Polizei erkläre, wie die Trennung der Gruppen funktionieren wird. Gleich spricht er auf der DGB-Demo.

10.19 Uhr: Die Lautsprecheranlage bei der DGB-Demo funktioniert! Durch die laute Musik kommt fast so was wie Festivalstimmung auf.

Fragen? Foto: Thomas Frey

10.08 Uhr: Eine hübsche junge, dunkelhäutige Frau in einem der Läden im Bahnhof: "Wir lassen auf", sagt sie. Ein mulmiges Gefühl aber habe sie. "Ich bin ja auch keine Deutsche", sagt sie in akzentfreiem Deutsch. "Aber alle sagen, es kann nichts passieren. Ich vertraue darauf."

10.02 Uhr: An der Bühne für die Gegendemo wird noch gebaut. Ein Ehepaar ist schon da. "Wir wollten sicher sein, dass wir gut durchkommen", sagen sie entspannt. Noch sitzen sie in einem Streifen Schatten, gleich ist der ganze Platz in Sonne getaucht.

10 Uhr: Ein Touristenpaar geht vorbei: "Was ist denn hier los?", fragen sie. Dass die Neonazis hier demonstrieren dürfen, finden sie nicht gut. "Das sollte man verbieten!"

9.50 Uhr: Die sogenannte Spiegelfläche, ein großer freier Platz vor dem Bahnhof ist schon mit einem rot weißen Band abgesperrt.

9.30 Uhr: Warnung an alle: Am Bahnhof gibt es keinen Schatten. An Sonnemilch, Kopfbedeckung und reichlich Getränke denken, sonst sind heute Abend alle Demonstranten knallrot, egal, welche politische Gesinnung sie haben. Hier sind unsere Wetter-Infos.

8.45 Uhr: Absperrgitter werden auch im Markenbildchenweg abgeladen und aufgestellt. Anwohner hängen Plakate in die Fenster, die der BUND verteilt hat: „Nazis raus aus unserer Stadt“ steht darauf, oder: „Keine Toleranz für Intoleranz“.

7.50 Uhr: Mehr Aktivitäten in der Hohenzollernstraße. Dort laden Polizeibeamte von zwei großen Lkw Absperrgitter ab.

7.47 Uhr: Drei Kleinbusse der Polizei auf dem Bahnhofsvorplatz, auf dem aber ansonsten noch tote Hose ist.

7.45 Uhr: Das Ordnungsamt der Stadt ist in der Oberen Löhr unterwegs, um das dortige Halteverbot durchzusetzen. Nicht alle Autofahrer halten sich daran.

7.40 Uhr: Zwei Wasserwerfer fahren durch Vallendar in Richtung Koblenz.

Von Alexandra Schröder, Doris Schneider, Albrecht Kahl, Hartmut Wagner, Tim Kosmetschke und Peter Karges