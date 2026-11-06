Die Baltimore Ravens gehen ohne zwei Quarterbacks ins Duell mit den Jacksonville Jaguars - und sehen früh aus wie der sichere Verlierer.

Baltimore (dpa) – Die Jacksonville Jaguars haben ohne große Schwierigkeiten das NFL-Auswärtsspiel bei den von Verletzungen gebeutelten Baltimore Ravens gewonnen. Das Team um Quarterback Trevor Lawrence siegte in Baltimore 33:10 und holte damit den sechsten Saisonsieg im achten Spiel.

Die Jaguars stehen damit in der amerikanischen Football-Liga mit großem Vorsprung an der Spitze der AFC South und sind auf bestem Wege in die Playoffs. Die Ravens, die ohne den verletzten Quarterback Lamar Jackson auskommen mussten und mit dem unerfahrenen Joe Fagnano antraten, stehen nun bei fünf Niederlagen in neun Spielen und müssen sich schon ernsthaft um die Playoff-Teilnahme sorgen.

Lawrence klar der bessere Quarterback

Fagnano kam in seinem absehbar einzigen NFL-Starteinsatz auf zehn erfolgreiche Würfe und lediglich 60 Yards Raumgewinn. Die Ravens verpflichteten nach den Verletzungen von Jackson und dessen Ersatzmann Tyler Huntley den erfahrenen Jacoby Brissett von den Arizona Cardinals.

Jaguars-Quarterback Lawrence kam auf 242 Yards Raumgewinn mit 16 erfolgreichen Pässen. Den einzigen Touchdown-Pass warf er zu Parker Washington. Danach stand es 17:3 im zweiten Viertel und die Partie wirkte entschieden.

«Es ist schwer gegen uns, viele von uns sind involviert. Es ist cool, wir machen es der Abwehr richtig schwer, und darauf müssen wir aufbauen», sagte Washington. Erst nach dem 33:3 kamen die Ravens selbst zu einem Touchdown.