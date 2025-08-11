Seine fußballerische Zukunft ist geklärt - und auch privat macht Cristiano Ronaldo den nächsten Schritt. Die Partnerin des 40-Jährigen macht die Verlobung öffentlich.

Berlin (dpa) – Portugals Fußballstar Cristiano Ronaldo und seine Partnerin Georgina Rodriguez haben sich verlobt. «Ja, ich will. In diesem und in all meinen Leben», schrieb die 31 Jahre alte Rodriguez auf Instagram zu einem Bild, auf dem ein silberner Ring an ihrem Ringfinger zu sehen ist. Die beiden sind seit Ende 2016 ein Paar.

Mit seiner Lebensgefährtin hat der 40 Jahre alte Ronaldo zwei Töchter: Alana Martina und Bella Esmeralda. Die Zwillinge Eva und Mateo sowie sein ältester Sohn, Cristiano Jr. (15), stammen nicht aus der Beziehung des Offensivspielers mit Rodriguez.

Seine fußballerische Zukunft hatte Ronaldo Ende Juni geklärt, als er seinen Vertrag bei Al-Nassr FC in Saudi-Arabien um weitere zwei Jahre bis 2027 verlängerte.