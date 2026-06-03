Ein Italiener wird in jedem Fall im Finale des Sandplatz-Spektakels von Paris stehen. Flavio Cobolli setzt sich im Viertelfinale durch und trifft im Halbfinale auf einen Landsmann.

Paris (dpa) – Der italienische Tennisspieler Flavio Cobolli hat erstmals in seiner Karriere ein Grand-Slam-Halbfinale erreicht. Der 24-Jährige setzte sich bei den French Open im Viertelfinale gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 4:6, 6:4, 6:4, 6:4 durch.

Im Spiel ums Finale trifft Cobolli am Freitag auf einen Landsmann. Sein Gegner wird im anschließenden Match auf dem Court Philippe Chatrier zwischen den Italienern Matteo Berrettini und Matteo Arnaldi ermittelt.

Drei Italiener im Viertelfinale bei derselben Ausgabe eines Grand-Slam-Turniers hatte es zuvor nie gegeben. Dabei war der beste Tennisspieler des Landes, der Weltranglistenerste Jannik Sinner, nach einem dramatischen körperlichen Einbruch in der zweiten Runde von Paris ausgeschieden.