Irres Comeback: Falcons bremsen Tampa im Playoff-Rennen aus

Die Atlanta Falcons haben in der NFL ein furioses Comeback bei den Tampa Bay Buccaneers gefeiert. Das siegbringende Field Goal fiel erst mit Ablauf der Uhr.

Tampa (dpa) – Die Atlanta Falcons haben den Tampa Bay Buccaneers in der NFL einen Rückschlag im Playoff-Rennen verpasst. Die Falcons gewannen beim Favoriten durch ein Field Goal mit Ablauf der Spieluhr 29:28. Die Gastgeber, mittlerweile mit je sieben Siegen und Niederlagen, verloren durch die fünfte Pleite im sechsten Spiel die Tabellenführung der NFC South an die Carolina Panthers.

Atlanta, das bereits keine Chance mehr auf die K.o.-Phase mit dem Ziel Super Bowl hat, war im Raymond James Stadium für die letzten 15 Punkte im Schlussviertel verantwortlich. Das Team aus Georgia trotzte damit auch einem während des Spiels aufgestellten Negativ-Rekord von 19 Strafen.

Besonders Ersatz-Quarteurback Kirk Cousins, der den für den Rest der Saison verletzten Michael Penix Jr. vertritt, glänzte im Finish mit drei starken Drives. Diese führten zu zwei Touchdown-Pässen auf Tight End Kyle Pitts sowie dem gewinnbringenden Kick von Zane Gonzales.

In der Division sorgt das Ergebnis nun für einen extrem spannenden Saisonendspurt: Zwei der drei letzten Spiele für Tampa Bay gehen gegen den direkten Konkurrenten aus Carolina. Deren Spielmacher Baker Mayfield muss dann besser auf den Ball aufpassen, soll es mit dem erneuten Playoff-Ticket klappen. Gegen Atlanta warf Mayfield beim Stand von 28:20 eine Interception und holte die Gäste damit erst so richtig ins Spiel zurück.