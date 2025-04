München (dpa) – Inter Mailands Trainer Simone Inzaghi blickt mit höchster Wertschätzung auf den FC Bayern München. «Wir spielen gegen eine sehr starke Mannschaft, die mit Real Madrid Favorit auf den Titelgewinn ist», sagte der 49 Jahre alte Coach vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) in der Münchner Fußball-Arena.

«Wir sind enorm gewachsen»

«Ich war schon hier mit Lazio Rom und Inter – und darum weiß ich, wie schwierig es in diesem Stadion ist», sagte der Trainer des italienischen Meisters. In der Gruppenphase 2022 verlor Inter in Mailand und in München jeweils mit 0:2 gegen die Bayern. «Wir sind aber seit dieser Zeit enorm gewachsen. Die Differenz von damals zu den Bayern gibt es nicht mehr», sagte Inzaghi: «Wir wissen, dass wir gegen die Bayern einer hohen Hürde begegnen.»

«Thomas Müller ist ein Champion»

Höchste Wertschätzung äußerte der Inter-Coach auch für Thomas Müller (35), der den verletzten Nationalspieler Jamal Musiala (22) in Bayerns Offensive ersetzen könnte. «Thomas Müller ist ein Champion, ein Spieler, der viele Titel gewonnen hat. Ich schätze ihn sehr», sagte Inzaghi. Die Bayern seien zudem ein Team, das immer mit sehr hoher Intensität spiele: «Und Thomas Müller ist die Nummer eins in der Intensität.»

Trotzdem wiege der Ausfall des verletzten Musiala natürlich schwer. «Musiala ist ein großartiges Talent, eines der größten der Welt. Das wiegt schwer», sagte Inzaghi. Aber Bayern habe «andere Möglichkeiten, Serge Gnabry, Müller».