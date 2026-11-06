Wegen eines Unfalls steht der US-Football-Profi Rashee Rice tief in den roten Zahlen. Nun meldet der Spieler der Kansas City Chiefs Insolvenz an.

Dallas (dpa) – Der amerikanische Football-Profi Rashee Rice von den Kansas City Chiefs hat wegen hoher Schulden vor einem Bundesgericht Insolvenz angemeldet. Mehreren Medienberichten zufolge gab er an, 3,5 Millionen Dollar Schulden zu haben. Die Summe entspricht etwa 3,1 Millionen Euro.

Sein persönliches Vermögen liegt laut Nachrichtenagentur AP bei 677.054 US-Dollar. Zu seinem Besitz gehört auch ein Ring für den Sieg im Super Bowl 2023 – der ist Berichten zufolge 160.000 US-Dollar wert.

30 Tage Haft und fünf Jahre Bewährung

Die Schulden des 26-Jährigen, der auf der Position des Wide Receivers agiert, stehen laut AP und ESPN auch im Zusammenhang mit einem schweren Unfall im Bundesstaat Texas im Jahr 2024.

Rices größter Gläubiger erhält demzufolge 979.837 Dollar als Teil einer Einigung nach dem Unfall, bei dem mehrere Menschen verletzt worden waren. Rice wurde deswegen zu 30 Tagen Haft und fünf Jahren Bewährung verurteilt. Er hatte sich der schweren Körperverletzung und eines illegalen Straßenrennens mit Körperverletzung schuldig bekannt. Nach dem Unfall erhielt der Profi zudem eine Sperre von sechs Spielen durch die NFL.

Rice befindet sich im letzten Jahr seines vierjährigen Rookie-Vertrags mit einem laut AP bezifferten Grundgehalt von etwa 1,6 Millionen US-Dollar im Jahr 2026.