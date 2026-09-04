Motorsport
IndyCar: Mick Schumacher wechselt Team
Mick Schumacher
Mick Schumacher wechselt das Team in der IndyCar-Serie. (Archivbild)
Manas S Yadav. DPA

Mick Schumacher fährt ab 2027 für Meyer Shank Racing in der IndyCar-Serie. Er bezeichnet dies als «besondere Chance».

Berlin (dpa) – Mick Schumacher wechselt für seine zweite IndyCar-Saison das Team und fährt ab 2027 für Meyer Shank Racing. Das gaben der Rennstall und der 27-Jährige bekannt. Aktuell fährt der Sohn des siebenmaligen Formel-1-Weltmeisters Michael Schumacher für Rahal Letterman Lanigan Racing.

«Das ist eine ganz besondere Chance für mich, für die ich unglaublich dankbar bin. Ich freue mich darauf, mit dem Team zusammenzuarbeiten und gemeinsam daran zu arbeiten, was wir erreichen können», schrieb Schumacher bei Instagram.

© dpa-infocom, dpa:260904-930-635630/1

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