Twin Peaks, Telegraph Hill, die steile Lombard Street: Die hügelige Topographie ist charakteristisch für San Francisco. Was teils vergessen wird, sind die Treppen, die dort hinaufführen. Zu Unrecht.

San Francisco (dpa/tmn) – Stadt der Hügel wird San Francisco mitunter genannt. Wenig verwunderlich ist die kalifornische Küstenstadt auch voller Treppen, mit denen die «Hills» erklommen werden können.

Mehr als 900 öffentliche Treppenaufgänge gibt es nach Angaben des Tourismusbüros der Stadt und manche sind mit ihren kunstvollen Fliesen-Verzierungen eine Attraktion für sich – zum Beispiel die 16th Avenue Tiled Steps mit ihrem bunten Mosaik einer Unterwasserwelt oder die Lincoln Park Steps mit ihren blumenartigen Mustern in warmen Gelb-, Rot- und Grüntönen.

Wer sich einen Überblick über die großen und kleinen öffentlichen Treppen San Franciscos verschaffen will, kann sich auf der Plattform urbanhikersf.com durch die äußerst umfangreiche «SFStairmap» klicken – dort sind diverse Treppen im Stadtgebiet als Punkte auf einer Karte gekennzeichnet.

Diesen Oktober widmet die Nachbarschafts-Initiative Civic Joy Fund den Treppen der Stadt den «SF Stairway Month» – mit mehreren, kostenlosen geführten Spaziergängen und Vorträgen.

Treppenkarte SFStairmap