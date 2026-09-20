Finalsieg gegen Europameister
In EM-Form: Tischtennis-Profi Dang Qiu gewinnt WTT-Turnier
Dang Qiu
Turniersieg für Dang Qiu: Der deutsche Tischtennis-Nationalspieler gewann den WTT-Wettbewerb in Astana.
Soeren Stache. DPA

Ex-Europameister gegen Europameister: Das Endspiel des Tischtennis-Turniers in Astana ist prominent besetzt. Am Ende siegt der Deutsche Dang Qiu und holt sich Selbstvertrauen für die nächste EM.

Astana (dpa) – Drei Wochen vor dem Beginn der Tischtennis-EM hat der deutsche Nationalspieler Dang Qiu das internationale WTT-Turnier in Astana gewonnen. Im Finale besiegte der Einzel-Europameister von 2022 den amtierenden Europameister Alexis Lebrun aus Frankreich in 4:2 Sätzen.

In der aktuellen Weltrangliste steht Dang Qiu auf Platz elf. Damit wird der 29-Jährige von Borussia Düsseldorf als bestplatzierter deutscher Spieler zu der EM vom 11. bis 18. Oktober in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana reisen.

© dpa-infocom, dpa:260920-930-714961/1

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