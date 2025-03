In der Verlängerung: Stützle entscheidet deutsches NHL-Duell

Chicago (dpa) – Eishockey-Star Tim Stützle hat das deutsche NHL-Duell mit Lukas Reichel für sich entschieden. Der Viersener setzte sich in der nordamerikanischen Profiliga mit den Ottawa Senators 4:3 nach Verlängerung bei den Chicago Blackhawks durch. Stützle sorgte noch in der ersten Minute der Overtime selbst für die Entscheidung.

Nachdem sich beide Teams in 60 Minuten nicht auf einen Sieger einigen konnten, nahm Stützle in der Verlängerung die Sache selbst in die Hand. Der 23-Jährige eroberte an der eigenen Blauen Linie den Puck und schob die Scheibe nach einem starken Solo im Fallen mit dem Fuß ins Netz. Es war der 20. Saisontreffer für den Stürmer.

Owetschkin macht den nächsten Schritt zum Torrekord

Während die Senators nach dem 31. Sieg in der Eastern Conference weiter im engen Rennen um die Play-off-Plätze mitmischen, bleiben die Blackhawks mit insgesamt 43 Niederlagen das zweitschlechteste Team der Liga.

Im Madison Square Garden rückte unterdessen Alexander Owetschkin wieder einen Schritt näher an den Torrekord von Eishockey-Legende Wayne Gretzky heran. Der Russe in Diensten der Washington Capitals erzielte beim 3:2 nach Verlängerung bei den New York Rangers den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 2:2. Owetschkin verbleiben 20 Partien, um die neun Tore bis zum «ewigen» Rekord von Gretzky (894) aufzuholen.