Auf Reisen Geld am Automaten abheben? Ein paar Tipps schützen vor hohen Kosten und Betrug. Was Reisende beachten sollten - von der PIN-Eingabe bis zur Kontrolle der Kontobewegungen.

Frankfurt (dpa/tmn) – Ob beim Stadtbummel, im Restaurant oder bei spontanen Ausflügen – auch im Urlaub spielt Bargeld neben der Kartenzahlung weiter eine wichtige Rolle. Wem die Scheine auf Reisen ausgehen, nutzt am besten Geldautomaten vor Ort, um Nachschub zu besorgen. Das Unternehmen Euro Kartensysteme gibt Tipps, was Touristinnen und Touristen dabei beachten sollten:

In Landeswährung abrechnen: Wer bei der Bargeldabhebung gefragt wird, ob eine sofortige Umrechnung in Euro erfolgen soll, sollte das ablehnen. Denn dann sind die Wechselkurse oft ungünstig, die Aufschläge hoch. Auf die Gebühren achten: Vor Abschluss einer Transaktion wird auf dem Display eines Automaten in der Regel angezeigt, wie hoch die Gebühren fürs Abheben sind. Sie können je nach Anbieter variieren. Automaten während der Banköffnungszeiten im Innern einer Bank nutzen: Sie sind meist besser geschützt. Zudem können Bankbeschäftigte bei technischen Problemen oder Fragen zurate gezogen werden. Sprache einstellen: Wählen Sie am Automaten die Sprache aus, die Sie am besten verstehen. Das kann Problemen und Missverständnissen vorbeugen. Die PIN-Eingabe verdecken: Nutzen Sie dafür den Geldbeutel oder die freie Hand. Auf ausreichend Sicherheitsabstand achten: Prüfen Sie vor dem Bargeldabheben, ob Sie beobachtet werden oder Ihnen jemand zu nahe kommt. Lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln. Verdächtige Anbauteile checken: Kommt Ihnen am Automaten irgendetwas seltsam vor? Scheint das Umfeld unsicher? Dann brechen Sie die Transaktion lieber ab. Kontobewegungen prüfen: Auch im Urlaub sollten Sie regelmäßig schauen, was sich auf Ihrem Konto tut. Nur so können Sie frühzeitig unrechtmäßige Abbuchungen erkennen. Karte bei Verlust sofort sperren: Egal ob es sich um eine digitale Zahlungskarte oder eine physische handelt, die verloren gegangen ist – lassen Sie diese umgehend sperren. Der Sperr-Notruf ist auch aus dem Ausland rund um die Uhr unter +49 116 116 erreichbar. Alternativ können Geschädigte auch die Sperr-App 116 116 nutzen. Zudem sollte der Verlust umgehend der örtlichen Polizei gemeldet werden.