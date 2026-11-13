Die deutsch-tschechische Grenzregion ist von jahrhundertelangem Bergbau geprägt. Noch heute gibt es viele Zeugnisse zu sehen. Eine neue Anlaufstelle für Touristen gibt Einblicke und Überblicke.

Marienberg (dpa/tmn) – Im sächsischen Marienberg gibt es fortan ein Besucherzentrum für das Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. Es soll als erste Anlaufstelle und Wegweiser für Touristen dienen. Mehr als 800 Jahre lang hat Bergbau die Kulturlandschaft des Mittelgebirges und das Brauchtum der Region geprägt. Entsprechend vielfältig ist die Welterberegion, die sich entlang der deutsch-tschechischen Grenze erstreckt.

Die Region umfasst 22 einzelne Gebiete, davon 17 auf deutscher Seite: etwa die Altstadt Marienberg, der Grünthaler Saigerhüttenkomplex, die hochmittelalterlichen Silberbergwerke Dippoldiswalde und die Bergbaulandschaft Freiberg samt Altstadt und dem bergbaulichen Wasserwirtschaftssystem, aber auch Zeugnisse des Uranbergbaus im 20. Jahrhundert.

Was Besucher im Welterbe-Zentrum erwartet

Im Besucherzentrum in Marienberg stehen die mehr als 50 Bergstädte im Mittelpunkt und wie die vielschichtige Infrastruktur über und unter Tage das Erzgebirge über Jahrhunderte geprägt hat. Vom Besucherzentrum aus können Touristen in die nach Idealen der italienischen Renaissance im 16. Jahrhundert erbaute Stadt eintauchen.

Es ist das erste von sechs geplanten Besucherzentren in der Region. Diese Häuser sollen keine klassischen Museen sein, sondern moderne Informations- und Vermittlungsorte, die Orientierung bieten, Zusammenhänge erklären und den Zugang zum Welterbe erleichtern, so der Welterbe-Verein Erzgebirge.