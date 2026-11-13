Sachsen
Im Erzgebirge öffnet erstes Welterbe-Zentrum
Montanregion Erzgebirge - Drei-Brüder-Schacht Freiberg
Der Drei-Brüder-Schacht als Teil der Bergbaulandschaft Freiberg ist einer von vielen Orten im Erzgebirge, die zum Welterbe zählen.
Hendrik Schmidt. DPA

Die deutsch-tschechische Grenzregion ist von jahrhundertelangem Bergbau geprägt. Noch heute gibt es viele Zeugnisse zu sehen. Eine neue Anlaufstelle für Touristen gibt Einblicke und Überblicke.

Lesezeit 1 Minute

Marienberg (dpa/tmn) – Im sächsischen Marienberg gibt es fortan ein Besucherzentrum für das Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. Es soll als erste Anlaufstelle und Wegweiser für Touristen dienen. Mehr als 800 Jahre lang hat Bergbau die Kulturlandschaft des Mittelgebirges und das Brauchtum der Region geprägt. Entsprechend vielfältig ist die Welterberegion, die sich entlang der deutsch-tschechischen Grenze erstreckt.

Die Region umfasst 22 einzelne Gebiete, davon 17 auf deutscher Seite: etwa die Altstadt Marienberg, der Grünthaler Saigerhüttenkomplex, die hochmittelalterlichen Silberbergwerke Dippoldiswalde und die Bergbaulandschaft Freiberg samt Altstadt und dem bergbaulichen Wasserwirtschaftssystem, aber auch Zeugnisse des Uranbergbaus im 20. Jahrhundert.

Was Besucher im Welterbe-Zentrum erwartet

Im Besucherzentrum in Marienberg stehen die mehr als 50 Bergstädte im Mittelpunkt und wie die vielschichtige Infrastruktur über und unter Tage das Erzgebirge über Jahrhunderte geprägt hat. Vom Besucherzentrum aus können Touristen in die nach Idealen der italienischen Renaissance im 16. Jahrhundert erbaute Stadt eintauchen.

Es ist das erste von sechs geplanten Besucherzentren in der Region. Diese Häuser sollen keine klassischen Museen sein, sondern moderne Informations- und Vermittlungsorte, die Orientierung bieten, Zusammenhänge erklären und den Zugang zum Welterbe erleichtern, so der Welterbe-Verein Erzgebirge.

© dpa-infocom, dpa:261113-930-989724/1

 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren