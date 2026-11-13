Wer ein Testament verfasst, muss einiges beachten. Ansonsten droht Streit unter den Erben – und der letzte Wille wird womöglich anders umgesetzt als vorgesehen.

Bonn/Düsseldorf (dpa/tmn) – Sie haben Ihr Testament am Computer geschrieben? Jetzt liegt es in einem Bankschließfach? Oder glauben Sie, gar keines zu brauchen? Wer ein Testament erstellt, kann so einiges falsch machen – wer keins verfasst aber auch. Welche Fehler Sie rund um Ihren letzten Willen vermeiden sollten.

Fehler 1: «Ich brauche kein Testament.»

Vielleicht doch. «Ohne Testament greift die gesetzliche Erbfolge – und die passt häufig nicht zu den persönlichen Vorstellungen», sagt Cornel Potthast von der Arbeitsgemeinschaft Erbrecht des Deutschen Anwaltvereins.

Bei dieser Entscheidung würde etwa ein unverheirateter Partner ohne Testament leer ausgehen, warnt der Fachanwalt für Erbrecht. Und bei kinderlosen Ehepaaren müsste sich der überlebende Partner das Erbe mit den Eltern oder Geschwistern des Verstorbenen teilen. Schon kleine Abweichungen von der gesetzlichen Erbfolge erfordern daher ein Testament.

Fehler 2: «Ich schreibe mein Testament am PC.»

Ein am Computer verfasstes und ausgedrucktes Testament ist grundsätzlich unwirksam. «Für ein rechtsgültiges Testament gibt es nur zwei Möglichkeiten», erklärt Potthast. «Entweder Sie schreiben es komplett handschriftlich, mit Datum, Ort und Unterschrift. Oder Sie lassen es von einem Notar beurkunden – dem können Sie Ihre Vorstellungen auch per E-Mail mitteilen.»

Fehler 3: «Ist doch klar, wer gemeint ist.»

Ein Testament ist kein Abschiedsbrief. Unklare Formulierungen führen leicht zu Streit. Etwa: «Mein Erbe soll werden, wer mich pflegt.» Wer ist damit gemeint: Die Tochter, die Sie zu Hause betreut hat? Der Pflegedienst? Oder dessen Mitarbeitende? Nennen Sie darum konkrete Namen und wählen Sie eine klare Sprache, die keinen Spielraum für Interpretationen lässt, empfiehlt Potthast.

Fehler 4: «Ich vermache dieses und vererbe jenes.»

Umgangssprachlich bedeuten «vererben» und «vermachen» dasselbe – juristisch nicht. «Ein Erbe tritt umfassend in die Rechtsnachfolge des Verstorbenen ein», erklärt Potthast. Der Erbe übernimmt Vermögen, Schulden und Verträge und regelt den Nachlass. Ein Vermächtnis hingegen ist eine Einzelzuwendung, etwa ein Geldbetrag, eine Immobilie oder ein Auto.

Verwechslungen führen zu Problemen: «Juristen müssen das Testament auslegen, wenn Erbenstellung und Vermächtnisse nicht klar angeordnet sind – und das führt nicht immer zum gewünschten Ergebnis», warnt Potthast.

Fehler 5: «Ein Testament schreibt man einmal im Leben.»

Wenn sich Familienverhältnisse oder Vermögen ändern, passt das alte Testament oft nicht mehr. Ein Testament sollte daher regelmäßig überprüft werden, rät Potthast. Sein Tipp: «Prüfen Sie Ihr Testament wie Ihre Finanzen regelmäßig, jedenfalls nach größeren Ereignissen wie der Geburt eines Kindes oder wesentlichen Änderungen Ihrer finanziellen Verhältnisse.»

Fehler 6: «Ich habe mehrere Fassungen geschrieben.»

Aktualisierungen eines Testaments können auch für Verwirrung sorgen: Gibt es mehrere Fassungen, ist oft unklar, welche gilt. «Jedes neue Testament sollte ein Datum tragen und den Satz: „Hiermit widerrufe ich alle vorherigen Testamente“», empfiehlt Claus-Henrik Horn vom Ausschuss für Familien- und Erbrecht der Bundesrechtsanwaltskammer.

Fehlt dieser Hinweis, droht Streit. «Anwälte und Gerichte müssen dann klären, welche Fassung gilt und ob frühere Versionen ganz oder teilweise aufgehoben sind», sagt der Fachanwalt für Erbrecht.

Fehler 7: «Ich habe ein Standard-Testament.»

Verbreitete Lösungen müssen nicht immer die besten sein. Zwar wählen Ehepaare mit Kindern oft das sogenannte Berliner Testament: Sie setzen sich gegenseitig als Alleinerben ein, die Kinder erben nach dem Tod beider Eltern das Gesamtvermögen.

Das klingt einfach, hat aber einen Haken, warnt Horn: Der überlebende Partner ist daran gebunden. Will er später nur den fürsorglichen Sohn bedenken und die Tochter übergehen, ist das unwirksam. Auch Vermächtnisse an Dritte, etwa einen neuen Partner, sind ausgeschlossen.

Deshalb rät er zu einer Änderungsklausel im Berliner Testament. Sie gibt dem überlebenden Partner Spielraum, etwa das Erbe unter den Kindern neu zu verteilen oder Dritte in vereinbartem Rahmen zu bedenken.

Fehler 8: «Den habe ich enterbt, der bekommt nichts.»

Nahe Angehörige, die im Testament enterbt wurden, haben dennoch Anspruch auf einen Pflichtteil. Diesen Anteil müssen die Erben dann aus ihrem Erbe zahlen.

Daran sollten auch Ehepaare denken, wenn es ein nichteheliches Kind gibt, sagt Horn. Denn dann könnte ein Berliner Testament nach dem Tod beider Ehegatten sogar zu einem höheren Pflichtteil führen. Vermeiden lasse sich das durch eine testamentarische Vor- und Nacherbfolge, so der Rechtsanwalt. Der überlebende Ehepartner wird Vorerbe und behält sein eigenes Vermögen. Die Erbschaft bleibt getrennt. Stirbt er, hat das nichteheliche Kind nur Anspruch auf den Pflichtteil des leiblichen Elternteils.

Fehler 9: «Mein Testament ist gut versteckt.»

Ein Testament nützt nichts, wenn es niemand findet – «oder wenn es jemand verschwinden lässt», warnt Claus-Henrik Horn. Deswegen empfiehlt er, das Testament beim Amtsgericht in Verwahrung zu geben. Das kostet einmalig weniger als 100 Euro. Stirbt der Verfasser, wird das Testament automatisch eröffnet. Notariell erstellte Testamente landen ohnehin dort.

Von Bankschließfächern rät Horn hingegen ab: Um an das Testament zu kommen, müssen sich die Erben legitimieren – wofür sie das Testament brauchen. «Dann müssen die Erben das erst einmal gerichtlich klären lassen», warnt der Rechtsanwalt.