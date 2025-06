Idefix-Lookalike-Wettbewerb in Berliner Museum

Der berühmte Comic-Hund Idefix aus den Asterix-Bänden wird 60. Zum Geburtstag veranstaltete das Museum für Kommunikation in Berlin einen Wettbewerb: Welches Tier kommt der Buch-Vorlage am nächsten?

Berlin (dpa) – Mehrere kleine Hunde haben sich im Museum für Kommunikation in Berlin in einem speziellen Wettbewerb gemessen: Welches der Tiere ist dem berühmten Comic-Hund Idefix aus den Asterix- und Obelix-Büchern des französischen Zeichners Albert Uderzo am ähnlichsten? Zum 60. Geburtstag des tierischen Begleiters der beiden Comic-Gallier veranstaltete das Museum einen Lookalike-Wettbewerb.

Fünf Hunde ließen sich mit der Zeichen-Vorlage vergleichen. Platz wäre für bis zu 25 Tiere gewesen. Eine Jury wählte den Hund aus, der aus ihrer Sicht am meisten wie Idefix aussah. Es gab Freikarten fürs Museum und Artikel aus dem Asterix- und Obelix-Kosmos zu gewinnen.

Noch bis zum 15. Juni läuft in dem Haus die Sonderausstellung «Uderzo – Von Asterix bis Zaubertrank». Sie befasst sich mit Uderzos Leben und dem Comicwerk des Zeichners, der 2020 im Alter von 92 Jahren starb. Gezeigt werden unter anderem Originalseiten, Skizzen und persönliche Gegenstände aus Uderzos Atelier.