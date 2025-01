Ibrahimović verlässt FC Bayern München

München (dpa) – Talent Arijon Ibrahimović verlässt den FC Bayern München. Der 19-Jährige wird vom deutschen Fußball-Rekordmeister an Lazio Rom verliehen. Wie der FC Bayern mitteilte, wird Ibrahimović bis zum Saisonende in der italienischen Hauptstadt spielen.

Laut Medien-Spekulationen soll sich Lazio eine Kaufoption in Höhe von acht Millionen Euro gesichert haben. Die Münchner ihrerseits haben angeblich eine Rückkaufklausel für 20 Millionen Euro. In der Mitteilung ist davon keine Rede.

«Arijon ist ein junger Spieler mit einer großen Perspektive, der sich stetig weiterentwickelt», sagte Sportdirektor Christoph Freund laut Mitteilung. «Arijon spielt seit seiner Jugend beim FC Bayern: Spieler wie ihn wollen wir fördern, er gibt hier in jeder Einheit alles und braucht jetzt kontinuierlich Spielzeit auf Top-Niveau. Wir werden ihn weiter eng begleiten, weil er alles mitbringt.»

Schonmal Italien-Leihe

Der Offensivspieler war im Sommer 2018 zu den Münchnern gewechselt. Bereits in der Saison 2023/2024 spielte er auf Leihbasis bei Frosinone Calcio in Italien. Der Vertrag des gebürtigen Nürnbergers beim FC Bayern ist bis zum 30. Juni 2027 datiert.

In dieser Saison kam Ibrahimović unter Trainer Vincent Kompany in Liga, Pokal und Champions League jeweils einmal zu einem Kurzeinsatz. «Spielzeit ist extrem wichtig. Vielleicht hat man im Januar die Möglichkeit, eine passende Leihe für den einen oder anderen Spieler zu finden», hatte Sportvorstand Max Eberl zuletzt erklärt.

Möglich ist auch eine Ausleihe von Verteidiger Adam Aznou (18). Dagegen planen die Münchner bei Stürmer Mathys Tel (19) kein solches Modell. «Bei Mathys ist es so, dass er voll in unserer Planung ist», sagte Eberl. «Der Kader in der Offensive ist breit, aber auch nicht zu breit.»