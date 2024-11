Hyundai Ioniq 9: Weltpremiere für das 5-Meter-Elektro-SUV

Sie können auch anders: Nachdem Hyundai gerade den elektrischen Kleinwagen Inster vorgestellt hat, kommt es aus Korea jetzt ganz dicke und der Ioniq 9 rückt an die Spitze der Elektro-Flotte.

Los Angeles (dpa/tmn) – Hyundai vergrößert seine elektrische Modellpalette. Im nächsten Jahr rollen die Koreaner den Ioniq 9 an deren Spitze. Das Fünf-Meter-SUV feiert gerade seine Weltpremiere auf der Autoshow in Los Angeles und soll bei uns im Mai in den Handel gehen, teilte der Hersteller mit. Die Preise stehen noch nicht fest, sollen aber nach Informationen aus Unternehmenskreisen etwas unter 70.000 Euro beginnen.

Glattes Styling und viel Platz für Insassen und Gepäck

Dafür gibt einen schnörkellosen und ungewöhnlich glatt gezeichneten Geländewagen. Und mit seinem Radstand von 3,13 Metern wird er mit drei Sitzreihen angeboten. Die letzte Reihe lässt sich falten, sodass bis zu 1.323 Liter Stauraum entstehen.

Die optionalen Einzelsitze in der zweiten Reihe können im Stand gedreht werden. Außerdem gibt es eine verschiebbare Mittelkonsole als Staufach für die Insassen in der ersten und der zweiten Reihe und einen Frunk mit bis zu 88 Litern Fassungsvermögen.

Den Antrieb übernimmt in der Grundversion eine E-Maschine mit 160 kW/218 PS an der Hinterachse. Darüber rangiert eine Variante mit einem zweiten Motor von 70 kW/95 PS im Bug. Im Spitzenmodell kommen zwei Motoren mit 160 kW/218 PS zum Einsatz und die Systemleistung steigt auf 320 kW/436 PS. Damit sprintet der Ioniq 9 den Angaben zufolge aus dem Stand in 5,2 Sekunden auf Tempo 100 und erreicht 200 km/h.

Über 600 Kilometer Reichweite nennt Hyundai

Die Energie liefert ein Akku von 110 kWh, der durch 800-Volt-Technik in 24 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden kann. Die Reichweite gibt Hyundai mit bis zu 630 Kilometern an.