Hyundai bringt Großraumlimousine Staria auch elektrisch

Jetzt setzt Hyundai auch die «Raum-Fahrt» unter Strom und elektrifiziert mit der Großraumlimousine Staria auch das letzte Segment in der Modellpalette.

Brüssel (dpa/tmn) – Hyundai bietet jetzt auch den Staria mit Elektroantrieb an. Der große und auf Wunsch sehr luxuriös ausgestattete Van feiert gerade seine Weltpremiere auf der Motorshow in Brüssel und soll im zweiten Quartal in dem Handel kommen, teilt der Hersteller mit. Preise nennen die Koreaner zwar noch nicht, doch dürfte der Staria Elektro deutlich jenseits jener 49.500 Euro liegen, mit denen der Bulli-Konkurrent als Hybrid-Verbrenner startet.

Damit rühmt sich Hyundai zwar, nun auch die letzte Elektro-Lücke im Portfolio geschlossen und den ersten Van für die Generation E im Angebot zu haben. Doch sind die Koreaner nur zweiter Sieger. Die Schwestermarke Kia ist in diesem Segment mit dem PV5 bereits vertreten.

Der Staria allerdings nutzt laut Hyundai die 800-Volt-Version des gemeinsamen Elektrobaukastens. Es gibt ihn mit einem 84-kWh-Akku, der für rund 400 Kilometer reichen soll und in 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent geladen werden kann. Den Antrieb übernimmt eine E-Maschine mit 160 kW/218 PS, die an der Vorderachse montiert ist. Angaben zur Höchstgeschwindigkeit macht Hyundai bisher nicht.