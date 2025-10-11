WM-Qualifikation Hunderte bei Palästina-Demo vor Fußballspiel gegen Israel dpa 11.10.2025, 17:43 Uhr

i Norwegen - Israel Javad Parsa. DPA

Das Länderspiel zwischen Norwegen und Israel sorgt schon im Vorfeld für erheblichen Gesprächsstoff. Bei einer Demo versammeln sich etwa 1000 propalästinensische Demonstranten vor dem Stadion in Oslo.

Oslo (dpa) – Bei einer propalästinensischen Demonstration vor dem Qualifikationsspiel zur Fußball-WM zwischen Norwegen und Israel sind Hunderte Menschen in Oslo auf die Straße gegangen. Wie die Nachrichtenagentur NTB berichtete, versammelten sich die Demonstranten zunächst in der Innenstadt und zogen von dort zum Ullevaal-Stadion, um dort bis zu Spielbeginn zu demonstrieren.







