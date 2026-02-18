Olympische Winterspiele
Hund auf der Zielgeraden: Kuriose Szenen beim Langlauf
Olympische Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele 2026
Ein Hund sorgt im olympischen Langlaufstadion für Aufsehen. Das Tier schafft es bis ins Ziel.

Tesero (dpa) – Er stand nicht auf der Startliste: Ein Hund hat im olympischen Langlaufstadion für kuriose Bilder gesorgt. Während der Qualifikation im Team Sprint tauchte das Tier plötzlich auf der Zielgeraden in Tesero auf. Der Hund verfolgte die Argentinierin Nahiara Díaz und die Kroatin Tena Hadzic bis hinter die Ziellinie.

Als Díaz anhielt, stoppte auch der Hund und beschnupperte die Sportlerin. Die besten Athletinnen aus der ersten Startgruppe waren zu diesem Zeitpunkt bereits im Ziel. Darunter auch die Oberstdorferin Laura Gimmler.

