HSV-Frauen folgen den Männern in die Bundesliga

Hamburg (dpa) – Nur wenige Stunden nach den Männern haben auch die Fußball-Frauen des Hamburger SV den Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Gegen die zweite Mannschaft des SC Freiburg feierte das Team von Trainer Marwin Bolz einen 3:0 (0:0)-Heimsieg und sicherte sich den dritten Platz in der 2. Bundesliga.

Christin Meyer (53. Minute), Lotta Wrede (74.) und Svea Stoldt (81.) erzielten die Hamburger Tore, die gleichzeitig den Abstieg der Freiburgerinnen in die Regionalliga bedeuteten. Die HSV-Frauen sind nach dem 1. FC Nürnberg und Union Berlin der dritte Neuling im Oberhaus.

Hamburg fehlt in der ersten Halbzeit die Konsequenz

Die Hamburgerinnen waren über die gesamte Spielzeit hinweg das dominante Team. Kapitänin Sarah Stöckmann und ihre Mitspielerinnen schnürten die Breisgauerinnen in deren Hälfte ein. Den Aktionen der Gastgeberinnen fehlte zunächst aber die letzte Konsequenz. Erst nach der Pause brach Meyer den Bann.

In der 71. Minute sah Freiburgs Torfrau Julia Kassen nach einem Foul außerhalb des Strafraums an Melina Krüger die Rote Karte. In Überzahl machten die eingewechselte Wrede und Stoldt dann alles klar.