Ein Hotelzimmer ist kein Lagerraum und der Bademantel kein Souvenir. Bei manchem Wunsch und Verhalten kommt es auf Hausordnung und Hoteltyp an, anderes ist eine Frage des Anstands - oder des Gesetzes.

Berlin/Dresden (dpa/tmn) – Ein Hotelzimmer fühlt sich bestenfalls an wie ein Zuhause. Nur: Es ist nicht das Zuhause. Bestimmte Regeln und Gepflogenheiten sollten Reisende kennen – aus Gründen des Rechts und des Respekts. Hier kommt ein kompakter Hotel-Knigge mit Antworten auf verbreitete Fragen.

Wie viel Gepäck darf ich dabeihaben?

Hier gibt es keine festen Regeln. Ein Faktor ist die Größe und Ausstattung des Zimmers. «Wer also eine Suite bucht, darf mehr Gepäck mitbringen als bei einem Standardzimmer», beschreibt Stefan Dinnendahl an einem Beispiel. Er ist stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Hotelverbandes Deutschland (IHA).

Wer sehr viele Koffer mitzunehmen gedenkt und unsicher ist, fragt am besten vorher mal nach, ob es Grenzen gibt. Denn wird es zu viel oder zu sperrig, kann das Hotel verlangen, dass die Sachen woanders gelagert werden. Fluchtwege dürfen auch nicht verstellt werden.

Darf ich Essen und Getränke aufs Zimmer mitnehmen?

Ja, sofern die Hausordnung das nicht verbietet. Auch den Hotelbetrieb darf es nicht beeinträchtigen – Stichwort Gestank oder übermäßiger Schmutz.

Nicht erlaubt: Speisen mit mitgebrachten elektrischen Geräten oder im Wasserkocher des Hotels zuzubereiten, so Dinnendahl. Anders sei das bei Aparthotels oder «Serviced Apartments», die über eine Küchenzeile verfügen. Dort sind die Zubereitung und der Verzehr mitgebrachter Speisen vorgesehen. Aber: «Maßgeblich sind auch hier die jeweiligen Hausregeln sowie die geltenden Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.»

Kann ich Pizza aufs Zimmer liefern lassen?

Das wird laut Dinnendahl unterschiedlich gehandhabt. Die Übergabe erfolge schon aus Sicherheitsgründen jedoch ausschließlich im Empfangsbereich. Ein Zutritt externer Lieferdienste zu den Gästezimmern sei nicht gestattet.

Darf ich Möbel verrücken, wenn das für mich gemütlicher ist?

Das kommt darauf an. Wer einen Nachttisch vorsichtig ein Stück verrückt und anschließend wieder an seinen ursprünglichen Platz stellt, wird damit in der Regel kein Problem verursachen, so Dinnendahl. Anders sieht es aus, wenn etwa Kabel herausgerissen oder ganze Schränke auseinandergebaut werden. Größere Veränderungen sollten mit dem Hotel abgestimmt werden.

«Die Einrichtung eines Hotelzimmers sollte grundsätzlich so behandelt werden, wie man es sich auch für das eigene Zuhause wünschen würde», sagt der Mann vom Hotelverband. Auch der gesunde Menschenverstand helfe hier.

Was ist, wenn ich etwas beschädige?

Wer etwas beschädigt oder zerstört, ist schadenersatzpflichtig. Dafür muss nicht mal etwas zu Bruch gehen. «Wenn ich beispielsweise den Teppich so verschmutze, dass er nicht mehr sauber zu bekommen ist, muss ich dafür geradestehen», sagt die Rechtsanwältin Ines Kilian, die stellvertretende Vorsitzende des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Strafrecht im Deutschen Anwaltverein ist.

Kann im Einzelfall nachgewiesen werden, dass mit Vorsatz gehandelt wurde, liegt sogar eine Sachbeschädigung vor – das ist strafbar.

Darf ich andere Leute mit aufs Zimmer nehmen?

Gemeinsam Fußball schauen oder ein Bier trinken: Das dürfte kein Problem und Teil einer vertragsgemäßen Nutzung sein, so schätzt es Ines Kilian ein.

Stefan Dinnendahl betont aber, dass es grundsätzlich im Ermessen des Hotels liege, ob Gäste im Zimmer Besuch empfangen dürfen. Das Hotel verfüge über das Hausrecht. In der Regel sei Besuch an der Rezeption anzumelden. Übernachtet der, kostet das in der Regel natürlich extra.

Wie laut darf ich im Hotelzimmer sein?

Das kommt auch auf das Hotelkonzept an, so Dinnendahl: «In einem Hostel mit jungem Publikum kann es etwas lebhafter zugehen als in einem Wellnesshotel, in dem die Gäste vor allem Ruhe und Erholung suchen.» Rücksichtnahme sei jedoch überall unverzichtbar. Gerade während der Nachtruhe. Damit Lärm nicht zu noch mehr Lärm führt, sollte man der Rezeption Bescheid geben, wenn man sich gestört fühlt – und nicht an die Wand schlagen oder laut rufen.

Wo packe ich meinen Müll hin?

Klingt naheliegend, ist aber nicht unwichtig: Müll gehört in den Mülleimer. Das erleichtert Hotelmitarbeitern die Arbeit. Denn ist die leere Plastikflasche neben dem Schreibtisch nun Müll, oder nicht? Bei Gegenständen, die außerhalb der Abfallbehälter liegen, sind Reinigungskräfte oft zurückhaltend. «Schließlich lässt sich nicht immer eindeutig erkennen, was der Gast noch behalten möchte», so Dinnendahl. Im Zweifel bleibt die leere Flasche also liegen.

Was darf ich mitnehmen?

Was für ein schöner Bademantel, den packe ich ein! – Wer das macht, begeht aber Diebstahl, stellt die Rechtsanwältin Kilian klar. «Handtücher, Kissen, Bademantel, das darf ich alles nicht mitnehmen.» Gleiches gelte für Geschirr oder Deko. Selbst die Batterien in der Fernbedienung – vielleicht praktisch für den leeren Fotoapparat – sind tabu.

Streng genommen gehöre alles im Zimmer dem Hotel. «Allerdings ist es in der Praxis so, dass die Mitnahme von Verbrauchsartikeln und Einwegprodukten kein Problem ist.» Als Beispiele nennt sie Duschhauben, Badeschlappen oder Shampoo. Wobei hier wichtig ist, dass es ein Verbrauchsprodukt ist und nicht etwa der fest angebrachte Shampoo-Spender.

Ebenfalls mitnehmen darf man der Expertin zufolge Notizblöcke, Kugelschreiber oder Postkarten mit Hotelbranding, die offensichtlich zum Marketing gedacht sind und als Aufmerksamkeit hingelegt wurden. Es kann auch niemand etwas sagen, wenn man Teebeutel oder Zuckertütchen einpackt, sofern das nicht zur Minibar gehört, deren Inhalt extra kostet.