Die deutschen Biathleten haben im Olympia-Sprint keine Chance. Gold geht an Quentin Fillon Maillet. Sturla Holm Laegreid holt sich trotz des Trubels um sein Fremdgeh-Interview die nächste Medaille.

Antholz (dpa) – Die deutschen Biathleten sind auch im zweiten Einzelrennen der Olympischen Winterspiele ohne Medaille geblieben. Der Thüringer Philipp Horn landete nach einem Fehler mit dem letzten Schuss als Bester eines Quartetts mit 1:09,2 Minuten Rückstand auf dem zehnten Platz. Ohne die späte Strafrunde hätte der 31-Jährige beim beeindruckenden Olympiasieg des fehlerfreien Franzosen Quentin Fillon Maillet zwar noch etwas weiter vorn landen können, die Medaillen waren aber außer Reichweite. Silber sicherte sich der Norweger Vetle Sjastad Christiansen, dessen ebenfalls fehlerfreier Landsmann Sturla Holm Laegreid gewann wie schon im Einzel Bronze. Der 28-jährige Laegreid hatte nach seiner ersten Medaille mit einem Interview für Aufsehen gesorgt, als er vor TV-Kameras einen Seitensprung beichtete.

Nawrath am Geburtstag mit zu vielen Strafrunden

An seinem 33. Geburtstag leistete sich Philipp Nawrath, der im Einzel am Dienstag noch Fünfter geworden war, drei Strafrunden und musste sich mit einem Platz außerhalb der Top 20 begnügen. Mit einem Rückstand von 1:52,9 Minuten hat der Bayer auch in der Verfolgung am Sonntag (11.15 Uhr/ZDF und Eurosport) kaum Chancen auf eine Medaille. Auch Justus Strelow (1 Fehler) und David Zobel (0) konnten trotz starker Schießleistungen nicht um die vorderen Sprint-Plätze mitmischen.

Die bislang letzte deutsche Olympia-Medaille im Sprint der Männer hatte Arnd Peiffer mit Gold 2018 in Pyeongchang geholt. Vor vier Jahren in Peking war Benedikt Doll beim Olympiasieg des Norwegers Johannes Thingnes Bö als Achter der beste Deutsche gewesen.

Die deutschen Frauen kämpfen am Freitag (14.45 Uhr/ARD und Eurosport) im Sprint um die nächsten Medaillen. Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß gehört erneut zu den Mitfavoritinnen und führt das Quartett an, zu dem auch die Einzel-Vierte Vanessa Voigt sowie Janina Hettich-Walz und Olympia-Debütantin Julia Tannheimer gehören.