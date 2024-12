Hohe Strafe für argentinischen Club wegen Fan-Choreographie

Buenos Aires (dpa) – Im Halbfinale der Copa Libertadores haben die Fans des argentinischen Rekordmeisters River Plate den Spielern mit einer zehnminütigen Choreographie einen spektakulären Empfang bereitet – jetzt kommt die Show den Hauptstadt-Club teuer zu stehen. Wegen Verstößen gegen das Regelwerk des südamerikanischen Fußballverbandes Conmebol muss der Traditionsverein eine Strafe in Höhe von 100.000 US-Dollar zahlen. Zudem wird River die nächste von Conmebol organisierte Partie ohne Zuschauer bestreiten müssen.

Die Fan-Choreographie bei der Partie gegen den brasilianischen Verein Atlético Mineiro Ende Oktober wurde von Beobachtern als «historisch» beschrieben. Kurz vor dem Einlaufen der Spieler wurden alle Lichter im Estadio Monumental in Buenos Aires ausgeschaltet. Die River-Anhänger brannten daraufhin zehn Minuten lang Feuerwerk ab, steckten Bengalos in Brand und stimmten Fan-Gesänge an.