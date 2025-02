Hohe Strafe: Darmstadt-Profi für fünf Spiele gesperrt

Frankfurt/Main (dpa) – Fabian Nürnberger vom Zweitligisten Darmstadt 98 ist nach seinem Ausraster im Heimspiel gegen die SV Elversberg für fünf Spiele gesperrt worden. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ahndete mit dem harten Urteil gleich zwei Tätlichkeiten des 25 Jahre alten Defensivspielers, nachdem er beim 0:3 in der Vorwoche die Rote Karte erhalten hatte. Eine Sperre von drei weiteren Spielen wurde für ein Jahr zur Bewährung ausgesetzt.

Nürnberger hatte in der Partie zunächst Elias Baum so schwer gefoult, dass dieser verletzt vom Platz musste. Bei einer anschließenden Rudelbildung packte der bulgarische Nationalspieler den Elversberger Maximilian Rohr am Hals und schlug ihm mit der flachen Hand ins Gesicht.

Darmstadts Trainer Florian Kohfeldt hatte das Verhalten von Nürnberger im Anschluss heftig verurteilt und als «brutal dumme Aktion» bezeichnet. «Ich kritisiere sonst nie Spieler öffentlich, aber das darf ihm nie, nie wieder passieren», sagte Kohfeldt.