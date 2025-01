Hoffenheim-Trainer: Wird bis zum Ende schwierige Saison

Sinsheim (dpa) – Nach zwei Monaten als Chefcoach der TSG Hoffenheim rechnet Christian Ilzer mit einer «bis zum Ende schwierigen Saison». Das sagte der 47 Jahre alte Österreicher vor dem Heimspiel in der Europa League gegen Tottenham Hotspur am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+). «Da wollen wir gemeinsam Wege finden, um sehr, sehr gut aus dieser Saison rauszukommen.»

Ein Sieg gegen den Tabellen-15. der Premier League käme da gerade recht. «Aufgrund der Tabellensituation müssen wir gewinnen», sagte Ilzer. Mit gerade einmal sechs Punkten nach sechs Europa-League-Spielen liegt Hoffenheim auf Rang 26, außerhalb der Play-off-Plätze.

«Tottenham gehört zur Elite Europas. Ich freue mich auf das Spiel, es wird eine große Herausforderung. Besonders defensiv. Wir haben positiven Druck und wollen uns der Challenge stellen, unabhängig von der Tabellensituation», sagte Ilzer über das Spiel im ausverkauften Stadion.

Tottenham wertvollstes Team in der Europa League

Der Österreicher schwärmt in höchsten Tönen vom Team aus England, auch wenn die Spurs seit Wochen ebenfalls in der Krise stecken. Von den vergangenen fünf Liga-Spielen hat das Team von Trainer Ange Postecoglou fünf verloren. «Tottenham ist gespickt mit Topspielern, sie sind das wertvollste Team im Wettbewerb. Wir wissen, was für eine Mannschaft da auf uns zukommt», sagte Ilzer dennoch. Der ehemalige deutsche Nationalspieler Timo Werner fehlt Tottenham mit einer Muskelverletzung.

Am letzten Spieltag der Europa League muss die TSG in der kommenden Woche beim belgischen Rekordmeister RSC Anderlecht antreten. In der Bundesliga hat der Sieg im Abstiegsduell bei Holstein Kiel «gut getan – in vielerlei Hinsicht», sagte Ilzer. «Er gab uns Zuversicht, Selbstbewusstsein und Rückenwind. Aber: Wir dürfen das Spiel auch nicht überbewerten. Es war ein Sieg und ein Schritt nach vorne.»