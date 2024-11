Höhere Preise erwartet – Gebrauchtwagenmarkt kommt in Schwung

SP-X/Grünwald. Der Gebrauchtwagenmarkt in Deutschland nimmt an Fahrt auf. Wie die Gebrauchtfahrzeugbörse Autoscout24 in ihrem neuen Marktreport berichtet, sorgt eine in den Sommermonaten gestiegene Nachfrage für mittlerweile mehr Abverkäufe. Demnach ist im dritten Quartal die Zahl der Gebrauchtwagenumschreibungen gegenüber dem Vorquartal um ein Prozent gestiegen, im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum beträgt das Plus sogar 8 Prozent. Parallel nimmt das Angebot gebrauchter Pkw zwar leicht zu, bleibt aber hinter der sich belebenden Nachfrage zurück. Das belegt der von Autoscout24 erstellte Gebrauchtwagen-Nachfrage-Index (AGNI), der im zurückliegenden Quartal gegenüber dem zweiten um 3 und im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8 Prozent gestiegen.

Die Marktsituation mit einer steigenden Nachfrage dürfte sich wiederum auf die Preise auswirken. Für den Herbst und Winter prognostiziert die Onlinefahrzeugbörse einen Anstieg bei den Durchschnittspreisen. Seit dem Peak im März 2023 befanden die sich auf Talfahrt. Zuletzt sind sie im September 2024 um rund ein Prozent auf einen von Autoscout ermittelten Durchschnittspreis von 26.487 Euro gesunken, was gegenüber März 2023 einem Rückgang um 2.693 Euro entspricht.

Mario Hommen/SP-X