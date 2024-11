Höfl-Riesch über Vonn-Comeback: «Deutet vieles darauf hin»

Maria Höfl-Riesch heizt die Spekulationen um ein Comeback von Lindsey Vonn in den alpinen Skisport an. Selbst hat die Bayerin nie an eine Rückkehr gedacht.

Frankfurt/Main (dpa) – Ex-Skirennläuferin Maria Höfl-Riesch hält ein Comeback von US-Star Lindsey Vonn für möglich. «Irgendwie deutet vieles darauf hin. Ich weiß jetzt auch nicht, was wirklich passiert. Das kennt man ja von den Amerikanern – die teasern gerne mal ein bisschen was an», sagte Höfl-Riesch am Rande des 42. Sportpresseballs in Frankfurt am Main.

Vor Beginn der Saison hatte es Gerüchte um eine Rückkehr von der ehemaligen Ski-Gigantin Vonn gegeben. «Schauen wir mal, was Lindsey Vonn macht», sagte Höfl-Riesch über ihre frühere Dauerrivalin.

Höfl-Riesch: Comebacks «spannende Geschichte für den Skisport»

Vonn würde damit Lucas Pinheiro Braathen und Marcel Hirscher folgen. Braathen startet nach einem Jahr Pause statt für Norwegen seit dieser Saison für Brasilien. Hirscher gab sein Weltcup-Comeback Ende Oktober nach fünf Jahren – und zwar für die Niederlande statt für Österreich.

Höfl-Riesch selbst habe nie über eine Rückkehr nachgedacht. Die dreimalige Olympiasiegerin beendete 2014 ihre Karriere. Die Comebacks von Braathen und Hirscher sieht die 39-Jährige aber positiv. «Das ist, finde ich, eine spannende Geschichte für den Skisport. Das ist sicher was, was dem Sport auch guttut», sagte die Bayerin.