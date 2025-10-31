In jungen Jahren erhält Basketballprofi Nikola Topic eine Schock-Diagnose. Der 20-Jährige will den Krebs besiegen und schon bald wieder in der NBA spielen.

Oklahoma City (dpa) – Der serbische NBA-Profi Nikola Topic ist im Alter von nur 20 Jahren an Hodenkrebs erkrankt. Wie Manager Sam Presti vom Meister Oklahoma City Thunder bekanntgab, hat der Teamkollege des Deutschen Isaiah Hartenstein bereits eine Chemotherapie begonnen. Topic hatte sich Anfang Oktober einer Biopsie unterzogen, bei der die Erkrankung festgestellt wurde. Presti sagte, die Ärzte seien «äußerst optimistisch», dass Topic die Krankheit langfristig besiegen kann.

Thunder-Trainer Mark Daigneault betonte derweil, Topic sei guter Dinge. Der Youngster habe trotz der Behandlung trainiert und werde weiterhin beim Team sein. «Angesichts der Umstände geht es ihm hervorragend, was nicht überraschend ist», sagte Daigneault. «Niemand im Alter von 20 Jahren ist so reif, diszipliniert und hart im Nehmen wie er, um mit einer solchen Situation umzugehen.»

Topic sollte in der gerade erst gestarteten Saison der nordamerikanischen Basketball-Profiliga eine wichtige Verstärkung für den Titelverteidiger sein. In der vergangenen Spielzeit hatte der Rookie wegen der Folgen eines Kreuzbandrisses komplett gefehlt.