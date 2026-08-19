Der niederländische Regierungschef Rob Jetten jubelt für Oranje, aber auch für seinen argentinischen Verlobten. Wem der 39-Jährige im direkten Hockey-Duell mehr die Daumen drückte.

Amstelveen (dpa) – Erst bejubelte der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten den 3:1-Erfolg von Oranje bei der Hockey-Weltmeisterschaft gegen Argentinien. Dann schloss er nach dem Ende der Partie den argentinischen Nationalspieler und seinen Verlobten Nicolás Keenan in die Arme und küsste ihn. Bei der Partie in Amstelveen in den Niederlanden schlugen bei dem schwulen Regierungschef zwei Herzen in einer Brust.

«Ich bin hier, um die Niederlande anzufeuern – und ein ganz kleines bisschen auch wegen meines Verlobten. Vielleicht kann er ein Tor für Argentinien schießen, aber am Ende sollen die Niederlande den Sieg holen», wurde der Linksliberale von der niederländischen Rundfunkanstalt NOS vor dem Spiel am Dienstagabend zitiert.

Jetten drückt beiden Nationen die Daumen

Schon am vergangenen Sonntag saß Jetten bei der Heim-WM im Amstelveen auf der Tribüne, um die Spiele der Niederlande gegen Neuseeland (5:1) und Argentiniens gegen Japan (3:0) zu verfolgen – erst mit einem Oranje-Trikot, dann in den blau-weißen Farben Argentiniens.

Er sei «kein Hockey-Experte», betonte der 39-Jährige, der seit Februar Regierungschef in den Niederlanden ist. «Ich bin ein großer Fan, aber ich schaue Hockey auch noch ein bisschen wie ein Laie.»