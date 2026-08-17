Nach der 2:3-Niederlage gegen Argentinien stehen die deutschen Hockey-Frauen nun bei der WM unter Druck. Im letzten Gruppenspiel gegen die USA muss ein Sieg fürs Weiterkommen her.

Wavre (dpa) – Die deutschen Hockey-Frauen haben ihr zweites Gruppenspiel bei der Weltmeisterschaft verloren. Das DHB-Team unterlag Argentinien im belgischen Wavre mit 2:3 (0:1). Den späten Siegtreffer besorgte Agustina Gorzelany (56. Minute) per Strafecke, zuvor hatte der EM-Zweite durch Tore von Lisa Nolte (51.) und Sonja Zimmermann (53./Strafecke) einen 0:2-Rückstand ausgeglichen. «Das trifft uns sehr hart, dass wir jetzt als Verlierer vom Platz gehen», sagte Nolte. «Wir haben extrem gut gekämpft, da ist es noch frustrierender, jetzt ohne Punkte dazustehen.»

Denn nun muss die DHB-Auswahl am Mittwoch (14.00 Uhr/MagentaSport) das letzte Vorrundenspiel gegen die USA gewinnen, um einen der ersten beiden Plätze der Gruppe B zu belegen und damit die Zwischenrunde zu erreichen. Bundestrainerin Janneke Schopman, die die USA sehr gut aus ihrer dortigen Amtszeit kennt, blickt voraus: «Ich bin stolz auf unsere heutige Leistung. Es wird darauf ankommen zu kämpfen, geduldig zu bleiben und gut zu verteidigen.» Den Auftakt hatten die deutschen Frauen mit 3:0 gegen Schottland gewonnen.