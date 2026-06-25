Zum Saisonende der FIH Pro League steigern sich die deutschen Hockey-Teams. Das Olympia-Ticket für den Gesamtsieger ist für beide nicht mehr erreichbar, der Fokus liegt auf der WM-Vorbereitung.

Berlin (dpa) – Die deutschen Hockey-Teams sind siegreich in das Finalturnier der FIH Pro League in Berlin gestartet. Die Herren gewannen gegen Spanien nach einem 3:3 in der regulären Spielzeit das Penaltyschießen mit 3:1. Zuvor hatten die Damen China mit 2:1 (1:0) bezwungen und sich damit den Klassenverbleib in der Weltliga gesichert.

«Wir spielen als Team und sind auf dem richtigen Weg», sagte Damen-Bundestrainerin Janneke Schopman. Zwei Spieltage vor Schluss sind die DHB-Teams jeweils Tabellensechster. Der Gesamtsieg und damit das erste zu vergebene Ticket für die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles ist nicht mehr erreichbar.

Klarer Fokus liegt auf der WM-Vorbereitung

«Für uns persönlich in unserer Entwicklung sind gerade unsere Ergebnisse wichtig», meinte Herren-Bundestrainer André Henning mit Blick auf die WM im August in Belgien und der Niederlande, bei der Deutschland als Titelverteidiger an den Start geht. «Wir sind schwankend durch die Saison gelaufen. Um den WM-Titel spielst du wahrscheinlicher mit, wenn du im Laufe des Sommers schon mal ein paar Erfolgserlebnisse eingesammelt hast», ergänzte der Bundestrainer.

Für LA 2028 kann sich der Olympia-Zweite im kommenden Jahr erneut über die Pro League oder die Europameisterschaft qualifizieren oder alternativ über ein eigenes Olympia-Qualifikationsturnier.

Bereits am Mittwoch hatte der Europameister Argentinien mit 2:1 (1:0) besiegt. Die Damen gewannen ihr Auftaktduell mit Irland am Dienstag mit 2:0 (0:0). Am Sonntag spielen beide DHB-Teams noch einmal gegen Spanien und China. Die Damen treffen am Freitag erneut auf Irland, die Herren am Samstag auf Argentinien.