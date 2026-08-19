Alles oder nichts hieß es für die Hockey-Damen vor dem letzten WM-Vorrundenspiel gegen die USA. Durch den 3:1-Sieg zog das DHB-Team in die Runde der Top Acht ein - und vermied damit das Vorrunden-Aus.

Wavre (dpa) – Die deutschen Hockey-Damen sind bei der WM im belgischen Wavre in die Zwischenrunde eingezogen. Der EM-Zweite gewann am Mittwoch im letzten Vorrundenspiel mit 3:1 (1:0) gegen die USA und beendete die Gruppe B damit als Zweiter hinter Spitzenreiter Argentinien. Jette Fleschütz (21./43. Minute) verwandelte bei strömendem Regen zwei Siebenmeter und Co-Kapitänin Lisa Nolte (33.) traf auch im dritten Turnierspiel. Ashley Sessa (39.) hatte zwischenzeitlich auf 1:2 verkürzt.

«Wir haben das ganz erwachsen gespielt, dafür, dass wir so eine junge Truppe sind», sagte Fleschütz. Bundestrainerin Janneke Schopmann ergänzte: «Ich habe Jette gesagt, dass sie sich nur trauen muss. Sie hat einen guten Siebenmeter.»

Fleschütz verwandelt zwei Siebenmeter, Nolte mit drittem WM-Tor

Der Weltranglisten-Fünfte brauchte einen Sieg fürs Weiterkommen und drängte von Beginn an aufs US-Tor, war aber zunächst im Abschluss zu inkonsequent. «Es hat ein bisschen gedauert, bis das Tor gefallen ist, aber wir sind cool geblieben. Es war ein starker Fight», ergänzte Nolte.

Erster Zwischenrunden-Gegner am Samstag wird der Sieger der Gruppe C, Belgien, Spanien oder Irland. Aufgrund der 2:3-Vorrundenniederlage gegen Argentinien startet Deutschland jedoch mit null Punkten im Kampf um die Halbfinaltickets. «Wir wissen genau, was wir können und nicht können. Jetzt haben wir schon ein Finale gespielt, in zwei Tagen kommt das zweite, dann das Dritte», sagte Schopman.