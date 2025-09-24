Hochspannungskabel angeflext - Sabotage?





Nachdem es über drei Wochen immer wieder zu geringfügigen Spannungsschwankungen auf der Bahnstrecke Neuwied - Koblenz kam, konnte die Ursache nun lokalisiert werden.

Entlang der Bahnstrecke, in der Nähe des Lichtspielhauses "Kinopolis", entfernten bisher unbekannte Personen die Abdeckung eines Kabelschachtes und flexten ein ca. 5 cm dickes Hochspannungskabel an. Dabei kam es zu einem Kurzschluss, einhergehend mit einer Stichflamme und einem Kabelbrand. Zu Beeinträchtigungen des Bahnverkehrs kam es aufgrund einer automatischen Ersatzspeisung der Stromleitung glücklicherweise nicht.



Es ist nicht auszuschließen, dass sich die Personen Brandverletzungen zugezogen und sich in ärztliche Versorgung begeben haben.



Die Bundespolizei Trier bittet dringend um Zeugenhinweise unter 0651 - 43678-0.



Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Trier

Stefan Döhn

- Pressesprecher -

Telefon: 0651 - 43678-1009

Mobil: 0176 - 78103841

E-Mail: bpoli.trier.presse@polizei.bund.de

E-Mail: stefan.doehn@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de





Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Trier, übermittelt durch news aktuell