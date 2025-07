Wie vielfältig Produkte aus Sojabohnen sind, zeigt dieser Kuchen. Wenn er nicht so herrlich blau-violett wäre, müsste er eher Sojakuchen heißen. Denn in ihm stecken Tofu, Sojajoghurt und Sojasahne.

Wien (dpa/tmn) – Tofu ist ein vielseitiges Grundnahrungsmittel und eignet sich sowohl für süße, als auch für salzige Speisen, sagt Elisabeth Fischer. Sie muss es wissen – die Kochbuchautorin ist die Soja-Queen von Wien. Sie engagiert sich im Verein «Soja aus Österreich», kocht auf Märkten und veranstaltet Workshops.

Ein Rezept, was bei Gästen sehr gut ankomme, sei ihr «himmlischer Blaubeerkuchen», in dem nicht nur Tofu steckt, sondern auch noch weitere Soja-Produkte: Sojajoghurt und Sojasahne. Und so geht's:

Zutaten

Für den flaumigen Hefeteig:

200 g Weizenmehl

45 g weiche Butter oder Margarine, Stücke

90 bis 100 ml Sojadrink, ungesüßt, lauwarm

30 g Zucker

1 Ei (oder vegane Variante siehe unten)

1/2 Päckchen Trockenhefe

1/4 TL Salz

Für den restlichen Kuchen:

150 g fester Tofu natur, fein geraspelt

150 g Sojajoghurt, ungesüßt

100 g Sojasahne

1 EL Speisestärke

1/2 TL Zimt

2 Eier (oder vegane Variante siehe unten)

30 g Puderzucker

3 Päckchen Vanillezucker

Schale von einer Bio-Zitrone, abgerieben

Salz

400 g Heidelbeeren

1 TL Butter für das Backblech

Und so wird ein Kuchen daraus

Zubereitung Teig:

In einer Schüssel zuerst alle Zutaten mit dem Rührlöffel vermischen, dann zu einem geschmeidigen, weichen Teig kneten – entweder von Hand oder in der Küchenmaschine. Zugedeckt eine Stunde gehen lassen.

Vegane Variante: Die Eier können weggelassen und durch etwas mehr Sojadrink ersetzt werden.

Zubereitung Kuchen:

Den Backofen auf 200 Grad Ober-/Unterhitze (180 Grad Umluft) vorheizen. Eine Form mit Butter ausstreichen und den weichen Teig darin verteilen. Guss: Tofu, Sojajoghurt, Sojasahne, Speisestärke und Zimt im Multizerkleinerer zu einer glatten Creme mixen. Eier trennen. Mit dem Handrührgerät Eigelb, Puderzucker, Vanillezucker und Zitronenschale circa 5 Minuten lang schaumig schlagen. Die Tofucreme unterrühren. Eiweiß mit einer Prise Salz zu festem Schnee schlagen und unter die Tofucreme heben. Den Guss auf dem Kuchenboden verteilen, mit Heidelbeeren bestreuen und im vorgeheizten Ofen 30 bis 40 Minuten backen. Auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

Vegane Variante: Die Eier durch 4 EL Aquafaba (Kichererbsenwasser) ersetzen. Außerdem im Schritt 2 etwas mehr Speisestärke verwenden und bei Schritt 3 Puderzucker, Vanillezucker und Zitronenschale mit der Tofucreme vermischen. Das Aquafaba wird wie Eiweiß in Schritt 4 aufgeschlagen und unter den Teig gehoben.