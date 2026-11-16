Passiert in den kommenden Wochen womöglich öfter mal: Kerzenwachs tropft auf die Tischdecke. Wie man es wieder loswird - und warum der Gang zum Schreibwarenladen manchmal hilft, verrät ein Experte.

Frankfurt/ Main (dpa/tmn) – Kurz nicht aufgepasst oder zu stark ausgepustet, schon klebt Wachs auf dem Pulli oder auf der Tischdecke. Besonders ärgerlich, wenn die Kerze rot ist und der Stoff weiß. Was nun?

Probieren kann man es zunächst mit einem Produkt aus dem Schreibwarenladen – beziehungsweise aus dem guten alten Schulheft: «Ein klassischer Tipp, um Kerzenwachs zu entfernen, lautet: Löschpapier auf die Flecken legen und die Stelle mit dem Bügeleisen vorsichtig bearbeiten», sagt Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW).

Die Idee dahinter ist simpel: Das Löschpapier nimmt das Wachs auf. Doch leider klappt das nicht in jedem Fall perfekt. «Insbesondere, wenn das Kerzenwachs eine andere Farbe als der Stoff hat, können Flecken oder Verfärbungen zurückbleiben», so Glassl. Im schlimmsten Fall dringt das Wachs bei dieser Methode sogar noch tiefer in die Fasern ein.

Hilfe aus der Besteckschublade

Wer das Risiko scheut, kann ein anderes Hilfsmittel heranziehen: ein Messer. Hier gilt: «Warten, bis das Wachs fest geworden ist, sonst verteilt man es noch mehr», so Glassl. «Und dann das Wachs mit der glatten Seite eines Messers vorsichtig abtragen.» Das Messer sollte man dabei möglichst in einem flachen Winkel halten. Je glatter der Stoff ist, umso einfacher klappt es.

«Bleiben am Ende noch Wachsreste übrig, kann man diese mit einem speziellen Fleckenentferner für Wachs behandeln», rät Glassl. «Dabei auf die Produktangaben achten.»