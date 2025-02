Heusgen hofft auf «Konturen» eines Friedensplans für Ukraine

Wird bei der Münchner Sicherheitskonferenz auch der Kurs hin zu einem Frieden in der Ukraine deutlich? US-Vertreter werden anreisen, der ukrainische Präsident Selenskyj wohl auch.

Berlin (dpa) – Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hofft bei dem internationalen Treffen auf «Konturen» eines Friedensplans für die Ukraine. Erwartet werde zu der Konferenz auch US-Vizepräsident J.D. Vance, der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und der US-Sondergesandte Keith Kellogg, sagte Heusgen in Berlin.

«Wir hoffen, dass München genutzt wird – und wir haben auch die entsprechenden Anzeichen dafür, um im Hinblick auf einen Frieden in der Ukraine Fortschritte zu machen, Abstimmungen zu machen», sagte Heusgen.

«Ob jetzt bei der Konferenz ein Plan bekanntgegeben wird, das lasse ich mal dahingestellt», sagte er weiter. «Wo ich sicher bin, ist, dass die Konferenz genutzt wird, um die Konturen eines solchen Plans zu sehen, welche Parameter müssen in einem Abkommen sein.»

Heusgen stellte in Berlin zusammen mit Sicherheitsforschern den «Munich Security Report 2025» vor. Darin werden weitreichende Folgen der Multipolarisierung der internationalen Ordnung analysiert.

In diesem Jahr werden in der bayerischen Landeshauptstadt von Donnerstag an 60 Staats- und Regierungschefs erwartet, darunter Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und der US-Vizepräsident. Es wird ein Treffen der beiden Politiker erwartet.