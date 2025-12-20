Herzmuskelentzündung: Lange Pause für Biathletin Puff

Biathlon
Johanna Puff wollte zu den Olympischen Spielen. Dieser Traum ist geplatzt. Nach einem Kollaps auf der Strecke vor wenigen Wochen geht es für die 23-Jährige jetzt erst einmal um ihre Gesundheit.

Berlin (dpa) – Biathletin Johanna Puff muss eine längere Wettkampfpause einlegen. Bei der 23-Jährigen wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert, wie sie auf Instagram mitteilte. Die Europameisterin war bei einem Rennen im zweitklassigen IBU-Cup in Obertilliach am 7. Dezember auf der Strecke kollabiert und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Jetzt kam die Diagnose: Myokarditis. «Endlich habe ich Klarheit darüber, was in den letzten Wochen passiert ist, aber es ist schwer zu akzeptieren – vor allem vor dem Start der Saison mit klaren Zielen», schrieb die zweifache Europameisterin, für die der Traum von ihrer ersten Olympia-Teilnahme beendet ist. Sie müsse nun eine «mehrwöchige Trainingspause» einlegen, die Gesundheit stehe jetzt «an erster Stelle».

Zum Saisonbeginn hatte Puff sich nicht für den Weltcup-Auftakt in Östersund qualifiziert. Über gute Ergebnisse im IBU-Cup wollte sie sich für das A-Team ins Gespräch bringen, dann kam es aber zu dem folgenschweren Zusammenbruch beim Rennen in Österreich.

