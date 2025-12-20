Herzmuskelentzündung: Lange Pause für Biathletin Puff

Johanna Puff wollte zu den Olympischen Spielen. Dieser Traum ist geplatzt. Nach einem Kollaps auf der Strecke vor wenigen Wochen geht es für die 23-Jährige jetzt erst einmal um ihre Gesundheit.

Berlin (dpa) – Biathletin Johanna Puff muss eine längere Wettkampfpause einlegen. Bei der 23-Jährigen wurde eine Herzmuskelentzündung diagnostiziert, wie sie auf Instagram mitteilte. Die Europameisterin war bei einem Rennen im zweitklassigen IBU-Cup in Obertilliach am 7. Dezember auf der Strecke kollabiert und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Jetzt kam die Diagnose: Myokarditis. «Endlich habe ich Klarheit darüber, was in den letzten Wochen passiert ist, aber es ist schwer zu akzeptieren – vor allem vor dem Start der Saison mit klaren Zielen», schrieb die zweifache Europameisterin, für die der Traum von ihrer ersten Olympia-Teilnahme beendet ist. Sie müsse nun eine «mehrwöchige Trainingspause» einlegen, die Gesundheit stehe jetzt «an erster Stelle».

Zum Saisonbeginn hatte Puff sich nicht für den Weltcup-Auftakt in Östersund qualifiziert. Über gute Ergebnisse im IBU-Cup wollte sie sich für das A-Team ins Gespräch bringen, dann kam es aber zu dem folgenschweren Zusammenbruch beim Rennen in Österreich.