Ob cremig mit Sahne oder vegan mit Saft – zwei ungewöhnliche Rezepte zeigen, wie vielseitig Rote Bete als Eiszutat sein kann.

Börringekloster/Kiedrich (dpa/tmn) – Süß? Oder herzhaft? Beides! Wenn Künstler oder Künstlerin am Herd aus Roter Bete weder Beilage noch Vorspeise kreieren, sondern eine Eiscreme, denken die Gäste vielleicht: Sie sind verrückt oder genial! Zwei Virtuosen aus Börringekloster in Schweden sowie Kiedrich im Rheingau verraten ihre Rote-Bete-Rezepte – einmal mit Sahne, einmal ganz vegan. So schmeckt der Sommer aus dem Tiefkühlfach.

Rezept 1 aus dem Restaurant «Anita im Börringekloster» in Südschweden:

Rote-Bete-Eis à la Anita Zieme

Zutaten:

2 mittelgroße gekochte Rote-Bete-Knollen

400 ml (= meist 1 Dose) gesüßte Kondensmilch

300 ml Schlagsahne

1 Tüte Vanillezucker, 1 bis 2 EL flüssiges Vanillearoma oder das Innere einer Vanilleschote

1 Prise Salz

Je nach Geschmack: Zitronensaft einer halben bis ganzen Zitrone

Zubereitung:

Die 300 Milliliter Schlagsahne steif schlagen und kurz kühl stellen. Anschließend die gekochten Rote-Bete-Knollen mit der gesüßten Kondensmilch und einer Prise Salz in ein hohes Gefäß geben und sehr fein pürieren. Danach die Schlagsahne bei niedriger Stufe mit dem Mixer oder von Hand per Kochlöffel mit dem Rote-Bete-Kondensmilch-Gemisch verrühren bzw. unterheben. Je nach Geschmack noch Vanille hinzugeben, das geht als Zucker, als flüssiges Aroma oder eben per Vanilleschote. Wer dem Eis gerne eine säuerliche Geschmackskomponente hinzugeben möchte, gibt am Schluss noch einen Schuss Zitronen oder Limettensaft hinzu. Die fertige Masse nun in eine Auflaufform oder in einen Plastikbehälter geben und einfrieren.

Rezept 2 aus dem Restaurant «Waldfein» in Kiedrich im Rheingau:

Veganes Rote-Bete-Eis à la Marcel Klisch

Zutaten:

250 g gekochte Rote Bete

400 ml Rote-Bete-Saft

100 g Zucker

1 EL Glukosesirup

Zubereitung:

Alle Zutaten miteinander vermischen bis sich der Zucker aufgelöst hat. Danach in einen Behälter geben und einfrieren. Der zusätzliche Zucker senkt den Gefrierpunkt der Masse und verhindert somit, dass das Eis kristallisiert und zu einem harten Eisbrocken gefriert.