Graupen können mehr als graue Kantinensuppe: In diesem Herbstteller treffen sie auf orientalisch gewürzten Kürbis und knusprigen Crumble. Rezeptentwicklerin Doreen Hassek zeigt, wie die Kombi gelingt.

Berlin (dpa/tmn) – Heute gibt es von mir eine Liebeserklärung an die Graupe. Sie ist zwar nicht der Protagonist des Rezeptes – das ist der Kürbis – aber sie geht auf dem Teller eine schöne Verbindung mit ihm ein. Getoppt wird das Ganze dann von einer echten Proteinbombe, einem knusprigen Crumble aus Kichererbsen und Räuchertofu.

Was mich auf die bodenständige Graupe gebracht hat? Sie muss keine langen Wege zurücklegen, um auf unserem Teller zu landen, denn sie wächst direkt vor unserer Haustür. Die meisten denken bei Graupen vielleicht an grau-blasse Suppen in Betriebskantinen und verpassen durch dieses Vorurteil möglicherweise ein kulinarisches Juwel. Wenn man ihr in der Küche den kreativen Raum gibt, zum Beispiel als Risotto, in einer Bowl oder wie hier einfach als Beilage, kann man sie leicht aus ihrer angestaubten Ecke herausholen und somit rustikale Tradition mit modernem Genuss verbinden.

Ich habe mir auf die Fahnen geschrieben, vergessene Lebensmittel unserer Großeltern wiederzuentdecken und ihnen das Rampenlicht zu geben, welches sie verdienen. Und da fange ich mit Graupen in diesem orientalischen Kürbisgericht an.

Zutaten für 4 Personen

300 g Perlgraupen

Gemüsebrühe (Pulver)

100 g geröstete Kürbiskerne

gehackte Petersilie

1 kleiner Hokkaido

1/2 Spitzkohl

etwas Butter

4 EL Olivenöl

1 EL Garam Masala

1 EL Ras el Hanout

Salz

Pfeffer

Granatapfelkerne

gehackte Minze

1 kleine Dose Kichererbsen

1 Räuchertofu

2 EL Speisestärke

2 EL Tomatenmark

2 EL Sojasoße

2 TL Paprika edelsüß

2 EL Honig + 2 weitere TL Honig

Saft und Abrieb einer Bioorange

300 g Naturjoghurt

Zubereitung

Den Ofen auf 180 Grad vorheizen. Die Kichererbsen in einer Schüssel leicht zerdrücken und den Tofu mit den Fingern darüber bröseln. Ebenfalls Speisestärke, Tomatenmark, Sojasoße, Paprika und 2 EL Honig dazugeben, alles gut vermengen und 20 min im Backofen rösten. Dabei immer mal wieder umrühren. Herausnehmen und zur Seite stellen. Die Graupen in 900 ml Wasser und dem Gemüsebrühenpulver zum Kochen bringen und 30 min auf kleiner Flamme köcheln lassen. Immer mal umrühren. Während der Kochzeit den Kürbis waschen, entkernen und in Spalten schneiden. Mit Olivenöl, Garam Masala, Ras el Hanout, Salz und Pfeffer vermengen und 15 min auf einem Backblech im Ofen backen. Den Spitzkohl in schmale Streifen schneiden und mit Butter, Salz und Pfeffer in einer heißen Pfanne 3 min anbraten, er sollte noch einen guten Biss haben. Dadurch, dass er so zart ist, geht das ganz schnell. Nun rühren wir uns ein Dressing aus Joghurt, dem Orangenabrieb, dem Orangensaft und gehackter Minze an und schmecken dieses mit Salz und Pfeffer ab. Die Graupen abgießen und mit heißem Wasser unter dem Wasserhahn kurz abspülen, mit der gehackten Petersilie und den Kürbiskernen vermengen und auf vier Teller verteilen. Den Kürbis direkt aus dem Ofen zusammen mit dem Spitzkohl auf dem Graupenbett anrichten und mit dem Dressing und dem Proteincrumble aus Kichererbsen und Tofu toppen. Zu guter Letzt mit Granatapfelkernen bestreuen – fertig ist ein leckerer bunter Herbstteller.

Mehr Rezepte unter https://hauptstadtkueche.blogspot.com/