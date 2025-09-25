Ob Teneriffa oder Lanzarote: Die Kanaren sind in den Herbstferien gut gebucht - trotz gestiegener Preise. Gibt es noch Last-Minute-Angebote?

Berlin/Frankfurt (dpa/tmn) – Die Kanaren gehören im Herbst und Winter zu den am stärksten nachgefragten Reisezielen deutscher Urlauber. Das zeigt sich laut dem zweitgrößten deutschen Reiseveranstalter Dertour auch mit Blick auf die Herbstferien: Der Buchungseingang für den Zeitraum sei seit Wochen stark ansteigend, berichtet Nils Lübbe, Director Europa bei Dertour.

Die meisten Verfügbarkeiten gebe es von jetzt bis Mitte November noch auf Fuerteventura, der bei Familien beliebtesten Insel, so Lübbe. «Die wenigsten freien Urlaubsbetten gibt es auf Lanzarote.» Gran Canaria und Teneriffa lägen bei den Angeboten von Dertour Deutschland dazwischen.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Hotelpreise gestiegen und auch die Flugpreise angezogen – laut Tui Deutschland aber auf moderatem Niveau. Laut einem Sprecher könne jeder auch in diesen Herbstferien zu einem ähnlichen Budget reisen wie 2024. Für Kurzentschlossene gebe es noch Angebote.

Martin Bensing-Carvahal von Schauinsland-Reisen zufolge seien die Preise für die Kanaren generell schon deutlich gestiegen. Entsprechend sei die Nachfrage im Kurzfristgeschäft etwas verhalten, lautet seine Einschätzung. Jedoch, so Bensing-Carvahal: «Aktuell gibt es immer mehr Herbstangebote und die Nachfrage erholt sich durch die Preissenkungen etwas.»

Im Herbst teurer als im Sommer

Dass die Kanaren in den Herbstferien dennoch keinesfalls zu den Schnäppchenzielen zählen, hat eine kürzlich veröffentlichte Analyse von Holidaycheck bestätigt.

In einem Vergleich von Angeboten von mehr als 65 Veranstaltern lag der Durchschnittspreis für eine einwöchige Pauschalreise für Paare auf Teneriffa (2.176 Euro), Fuerteventura (2.225 Euro), Gran Canaria (2.277 Euro) und Lanzarote (2.382 Euro) deutlich höher als etwa auf Mallorca (1.654 Euro), an der Türkischen Riviera (1.738 Euro) oder in Hurghada (1.920 Euro).

Die Kanaren zählten neben Dubai und Regionen in Ägypten auch zu den wenigen Zielen in der Analyse, bei denen die Pauschalreiseangebote im Herbst im Schnitt teils deutlich teurer waren als im Sommer.

Sachsen, Thüringen und Hessen starten mit dem Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) als erste Bundesländer in die Herbstferien. Bayern ist am spätestens dran – hier ist der 31. Oktober der letzte Schultag vor den Ferien.