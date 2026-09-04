Astern und Chrysanthemen sind nicht die einzige Wahl: Auch Gräser und kleine Gehölze bringen Leben in die späte Saison. Worauf es bei der Auswahl und Pflege ankommt.

Bonn/Berlin (dpa/tmn) – Wenn der Sommer sich verabschiedet, wird es noch einmal richtig bunt. Herbstblüher bringen Farbe in Beete, Kübel und Balkonkästen – und sorgen so für hübsche Akzente bis weit in die kühle Jahreszeit.

Viele Blühpflanzen halten ihre Blüten bis in den Oktober oder sogar November. Damit sehen Balkon und Terrasse nicht nur lange schön aus, sie sind laut Nabu auch für spät fliegende Insekten wichtig.

Gräser sorgen mit ihren unterschiedlichen Wuchsformen für Struktur und sind auch im Winter wertvoll: Sie bieten Vögeln und Insekten Nahrung und Schutz. Deshalb sollten sie erst im Frühjahr zurückgeschnitten werden.

Gehölze können auch auf dem Balkon Platz finden, wenn sie zur Größe des Balkons passen. Für kleine Flächen eignen sich kompakte Arten. Wer Wildobst pflanzt und die Früchte im Winter hängenlässt, kann Vögeln damit etwas Gutes tun.

Diese Pflanzen eignen sich für den Herbst

Neben Klassikern wie Chrysanthemen und Besenheide gibt es viele weitere Pflanzen, die im Herbst für Farbe und Struktur sorgen:

Blühende Pflanzen: Goldhaar-Aster, Wiesen-Schafgarbe, Pflaumen-Fetthenne, Rundblättrige Glockenblume, Bergaster

Gräser: Fuchsrote Segge, Diamantgras, Mittleres Zittergras

Gehölze: Zwerg-Felsenbirne, Strauch-Efeu, Gemeine Zwergmispel, Bibernellrose

Im Herbst zeigt sich, wie robust Pflanzen wirklich sind: Auf sonnige Tage folgen kühle Nächte, Schauer und die ersten Fröste. Kräftige, gut durchwurzelte Pflanzen kommen mit diesen wechselnden Bedingungen besser zurecht.

Nach Angaben des Grünen Medienhauses empfiehlt es sich, Pflanzen aus deutschen Gärtnereien zu kaufen. Sie sind gut an die Bedingungen hierzulande angepasst.

Auch der richtige Standort spielt eine wichtige Rolle. Besonders harmonisch entwickeln sich Pflanzen mit ähnlichen Ansprüchen an Sonne oder Halbschatten – sie lassen sich gut miteinander kombinieren.