Wie Sie den teuren E-Bike-Akku in der kalten Jahreszeit schützen, Ihre Fahrweise optimieren - und vielleicht sogar noch ein Schnäppchen machen.

Berlin (dpa/tmn) – E-Bikes sind nicht nur für den Sommer da. Sie sollen und können natürlich auch im Herbst und Winter rollen und wertvolle Dienste in der kalten Jahreszeit leisten. E-Radlerinnen und Radler müssen dem Lithium-Ionen-Akku dann aber etwas mehr Aufmerksamkeit schenken.

Denn extreme Temperaturen können Leistung und Lebensdauer der Batterie beeinträchtigen, berichtet die «Stiftung Warentest» (Ausgabe 9/26). Bei Kälte und Frost gebe es in Hinblick auf den Akku einiges zu beachten.

Akku mit ins Warme nehmen – oder isolieren

Steht das Fahrrad in einer kalten Garage, sollte die Batterie nach Möglichkeit herausgenommen und in der Wohnung gelagert werden. Ideal sind Temperaturen zwischen 10 und 20 Grad Celsius. Erst unmittelbar vor der Fahrt sollte die Batterie wieder eingesetzt werden, erklären die Testlabor-Experten der Verbraucherorganisation.

Vorteil: Mit einem zimmerwarmen Akku kann man auch dann fahren, wenn es friert, die Wärmeentwicklung während der Fahrt hält die Zellen auf Betriebstemperatur. Achtung: Akku bei Pausen nicht auskühlen lassen, am besten mit hereinnehmen und gegebenenfalls nachladen.

Für regelmäßige Fahrten bei niedrigen Temperaturen kann eine isolierende Akkuhülle helfen. Das ist vor allem bei E-Bikes mit fest eingebauter Batterie nützlich. Wer bereits beim Kauf weiß, dass das Fahrrad ganzjährig genutzt werden soll, wählt am besten gleich ein Modell mit herausnehmbarem Akku.

Kalten Akku nicht sofort laden

Besonders belastend für die Batterie ist das Laden oder Entladen bei Temperaturen unter null Grad. Ein ausgekühlter Akku sollte deshalb zunächst auf mehr als 0 Grad, besser auf etwa 10 bis 15 Grad, erwärmt werden. Erst danach sollte er ans Ladegerät angeschlossen werden.

Anders als bei älteren Akkus gibt es bei modernen E-Bike-Batterien keinen Memory-Effekt mehr. Teilladungen sind daher unproblematisch. Der Akku muss also nicht erst vollständig leer gefahren werden, bevor er wieder geladen wird. Im Gegenteil: Häufiges vollständiges Entladen kann die Lebensdauer verkürzen.

Akku-Lebensdauer hängt von Nutzung und Pflege ab...

Viele Hersteller geben für ihre Akkus 500 bis 1.000 vollständige Ladezyklen an. Wie lange eine Batterie tatsächlich hält, hängt aber stark von der Nutzung und der Pflege ab. Selbst bei vorsichtiger Rechnung mit 500 Ladezyklen und jeweils 50 Kilometern wären rund 25.000 Kilometer möglich.

Allerdings kann die Akku-Lebensdauer sogar deutlich kürzer ausfallen, wenn der Akku oft hohen Temperaturen und Minusgraden ausgesetzt wird, häufig komplett leer gefahren oder auch komplett leer gelagert wird.

... aber auch vom Alter

Zur nutzungsbedingten Alterung tritt noch die sogenannte kalendarische Alterung hinzu: Die Zellen verlieren auch unabhängig von der Nutzung jedes Jahr etwas an Kapazität. Nach etwa fünf Jahren kann deshalb ein Ersatzakku notwendig werden.

Immer einen zweiten Akku als Vorrat bereitzuhalten, lohnt sich den Experten zufolge allerdings kaum, weil auch ungenutzte Batterien altern und Ersatzakkus je nach Modell etwa 600 bis 1.200 Euro kosten können.

Gut gelagert, richtig mit dem Auto transportiert

Für die Lagerung von Akkus empfiehlt sich ein Ladezustand von etwa 40 bis 60 Prozent. So wird die Selbstentladung begrenzt. Wer den Akku über längere Zeit komplett leer lagert, riskiert eine Tiefentladung und damit Schäden an den Zellen.

Wird das E-Bike mit dem Auto transportiert, sollte der Akku grundsätzlich abgenommen werden. Spritz- und Regenwasser können sonst in das Gehäuse eindringen und die Elektronik beschädigen. Die Kontakte am Fahrrad sollten vor der Fahrt abgedeckt oder abgeklebt werden.

Im Herbst günstiger kaufen...

Wer ein E-Bike anschaffen möchte, findet im Herbst möglicherweise gute Angebote, weil Händler ihre Lager räumen. Für den Weg zur Arbeit kann ein Urban- oder City-E-Bike ausreichen. Diese Modelle haben oft eine geringere Reichweite als Trekking-E-Bikes, sind dafür aber oft wartungsärmer, erklären die Warentester.

Alternativ kann Leasing interessant sein, wenn das Fahrrad nur vorübergehend benötigt wird. Unter bestimmten Voraussetzungen fördern Arbeitgeber ein Dienstrad oder ziehen die Leasingrate vom Bruttogehalt ab. Bei einem Defekt sollte außerdem geprüft werden, ob eine Reparatur möglich und wirtschaftlicher als der Kauf eines neuen Akkus ist.

... und sicherer fahren

Auf nasser oder glatter Fahrbahn sollten E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer besonders behutsam anfahren. Elektromotoren können je nach Modell leicht verzögert reagieren. Eine niedrig eingestellte Unterstützungsstufe verhindert eher, dass das Hinterrad beim Anfahren durchdreht, so die Experten.

Da E-Bikes meist schwerer sind als normale Fahrräder – 25 Kilogramm und mehr sind keine Seltenheit – können sich Bremswege verlängern. Zudem kann das Rad wegen des Gewichts in nassen Kurven leichter wegrutschen. Ein geringfügig reduzierter Reifendruck kann für mehr Grip sorgen; dabei aber die Herstellerangaben beachten.